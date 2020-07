L'Iran a accepté d'indemniser les familles, annonce la Suède

(Belga) Téhéran a accepté d'indemniser les familles des victimes étrangères du Boeing ukrainien abattu par erreur par l'Iran en janvier, a annoncé jeudi la ministre suédoise des Affaires étrangères.

L'Iran et les différents pays concernés "ont signé un accord de principe" et "il n'y a aucun doute sur le fait" que Téhéran va payer, même si le montant exact doit encore faire l'objet de discussions, selon des déclarations de la ministre Ann Linde à l'agence suédoise TT confirmées à l'AFP par sa porte-parole. Les 176 victimes étaient principalement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques et des Suédois ainsi que onze Ukrainiens. (Belga)