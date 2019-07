L'ombre de Lagerfeld flotte sur le défilé Chanel haute couture

L'ombre de Karl Lagerfeld a flotté mardi au défilé de Chanel dans le décor reproduisant sa gigantesque bibliothèque au Grand Palais pour la première collection haute couture signée par sa successeure, Virginie Viard.

Après un vibrant hommage "Karl Forever" fin juin avec ses acteurs et musiciens préférés devant 2.000 invités au Grand Palais qu'aimait tant le couturier et qui a accueilli nombre de ses défilés féeriques, la page Lagerfeld n'est pas tournée.

Loin de l’exubérance des spectacles signés Karl Lagerfeld pour Chanel, la très discrète Virginie Viard est dans l'épure et la sobriété, aussi bien dans le décor que dans les tenues, une esthétique déjà perceptible dans la collection croisière présentée en mai.

Cheveux lisses attachés en queue de cheval bas, lunettes à fine montures intello, chaussures slippers noires ou escarpins noir et blanc à talon ornés d'un nœud portées avec une tunique en satin et robe noire de velours: nombre de looks évoquaient un chic suranné des vêtements de l'intérieur.

Un hommage discret au couturier, aux tenues toujours très soignées que considérait que porter un jogging était "un signe de défaite, que vous avez perdu le contrôle de votre vie".

- Cols blancs remontés -

Plusieurs silhouettes sont élancées et près du corps comme des robes-manteau longues avec de gros boutons, une robe de soir avec un décolleté sur le dos asymétrique ou ensemble avec une veste cintrée avec quatre poches devant et un pantalon large.

Le mannequin Kaia Gerber, fille de la top Cindy Crawford et égérie de Karl Lagerfeld, a défilé en tailleur rose fluo avec une jupe courte et veste ornée de fleurs blanches brodées et d'un col jabot.

L'abondance de cols et de manches blancs est un autre clin d’œil qui évoque le look inimitable de Lagerfeld décédé en février à l'âge de 85 ans. Le jour du défilé haute couture, les arachnologues australiens ont nommé une nouvelle espèce d'araignée Jotus karllagerfeldi, en raison de ses ressemblances avec des cols relevés portés par le styliste.

Les boutons blancs étaient également très présents, de même que les tweeds iconiques de Chanel.

Orange, vert, pourpre, framboise: les couleurs acidulées chères à Lagerfeld viennent égayer l'ambiance feutrée couleur de bois de la bibliothèque installée en rotonde sous la verrière du Grand Palais avec des fauteuils et tables basses qui invitent à se poser. Les plumes assorties se portent en mono-boucle.

Les actrices française Isabelle Huppert, australienne Margot Robbie et l'ancien mannequin de Chanel Inès de la Fressange ont posé devant les livres avant de prendre place au premier rang. Anna Wintour, la grande papesse de la mode suivait le baptême du feu de Virginie Viard.

Cette dernière qui ne donne pas d'interview s'est cependant exprimée devant la caméra pour le grand hommage "Karl For Ever" filmé devant l'immense bibliothèque de cet érudit qui possédait jusqu'à 350.000 livres et qui a a été reproduite pour ce défilé.

"Karl est probablement la personne avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie", a déclaré Virginie Viard qui a été pendant plus de 30 ans le bras droit du couturier-star dont elle sublimait les idées. "Nous avons créé ensemble les plus belles collections (...) j'essaie de continuer dans l'idée que je me fais de lui et de la maison Chanel".

La créatrice a toutefois fait un écart à la tradition: pas de robe de mariée dernier look présenté aux défilés haute couture, alors que le défilé s'achevait sur le refrain "I just want to be a woman" de la chanson "Glory Box" du groupe anglais Portishead.