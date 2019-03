L'ONU à Genève rend hommage aux siens victimes du crash en Éthiopie

(Belga) Genève a rendu hommage vendredi aux 21 membres de l'Onu tués dans le crash de dimanche dernier en Éthiopie. Plusieurs centaines de personnes, dont des proches des victimes, se sont rassemblées en matinée au Palais des Nations.

La plupart des chefs d'agences onusiennes établies à Genève et plusieurs ambassadeurs étaient présents. Le directeur général de l'ONU à Genève, Michael Møller, a prononcé les noms des 21 employés onusiens à "l'expertise très diverse, tout comme leur travail". Une minute de silence a été observée pour l'ensemble des 157 personnes décédées dans l'accident, mais aussi pour les dizaines de victimes abattues lors des attentats de vendredi contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Parmi les agences onusiennes, le Programme alimentaire mondial (PAM) a été le plus affecté par le crash aérien en Éthiopie. Sept de ses collaborateurs font partie des victimes. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et l'Organisation internationale pour les migrations ont également été affectés. (Belga)