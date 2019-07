L'Oréal convoite Mugler et Azzaro, pour renforcer son activité parfumerie

Deux maisons emblématiques pour doper la croissance de son activité parfumerie: L'Oréal a annoncé mardi être entré en négociation exclusive avec Clarins pour lui racheter les marques Mugler et Azzaro.

"La catégorie parfum est au coeur de la stratégie de croissance mondiale" de L'Oréal, a expliqué le directeur général de L'Oréal Luxe Cyril Chapuy, cité dans un communiqué du groupe.

"Ces signatures avec une longue histoire dans la mode et l'olfaction compléteraient parfaitement notre portefeuille de marques", a-t-il ajouté. L'Oréal Luxe est la division du géant français comptant notamment les marques Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kiehl's, et réalisant un chiffre d'affaires de 9,4 milliards d'euros.

Les marques Mugler et Azzaro représentent, elles, environ 26% des 1,6 milliard d'euros du chiffre d'affaires annuel 2018 du groupe non coté, soit plus de 400 millions d'euros, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Le géant français des cosmétiques espère conclure ce rachat au cours du deuxième semestre de cette année, sous réserve de l'obtention des accords des autorités réglementaires et après consultation des instances représentatives du personnel.

Mugler et Azzaro "sont des marques qui, avec la puissance de L'Oréal, peuvent avoir un potentiel extrêmement important", observe pour l'AFP Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po Paris et spécialiste de la mode et du luxe.

Cette acquisition contribuerait à la diversification de l'activité parfum du géant français, et "le monde du parfum est un univers où la distribution joue un rôle clé, d'où la nécessité d'avoir une taille critique", ajoute t-il.

En 2015, l'américain Coty avait racheté pour 12,5 milliards de dollars des activités de beauté et parfum de son compatriote Procter & Gamble, dont les parfums Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Lacoste.

"On observe un marché qui soit va sur des marques exclusives, avec une distribution très limitée, soit des groupes très importants", poursuit Serge Carreira.

- Angel, Alien, Wanted -

L'Oréal a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Le groupe est en pleine forme, dopé par la forte demande en Asie, la tendance des cosmétiques haut de gamme et des produits de soins de la peau notamment.

Il vise un cours de Bourse de plus de 300 euros, a déclaré mi-avril son PDG Jean-Paul Agon lors de l'assemblée générale du groupe. Mardi peu après 9H00 GMT, le cours de l'entreprise s'appréciait de 1,04% à 251,90 euros, dans un CAC 40 à l'équilibre.

Certains parfums de Mugler ou Azzaro sont devenus célèbres: "Angel a révolutionné le secteur, Alien est un blockbuster, Azzaro Pour Homme et Chrome sont des classiques, Wanted et Wanted Girl rajeunissent la marque", égrène de son côté Clarins.

Les deux premiers "brillent dans le top 10 des parfums les plus vendus en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne", se félicite le groupe sur son site internet, citant une étude du cabinet d'études NPD Group portant sur 2017.

"Si ce projet aboutit, les deux marques trouveront, au sein de L'Oréal Luxe, les conditions optimales de leur pérennité et de leur développement au plus grand bénéfice de nos collaborateurs", ont estimé Christian et Olivier Courtin-Clarins, respectivement président et directeur Général de Clarins.

Le groupe emploie 10.000 personnes et ses parfums sont produits à Strasbourg au sein de la société Cosmeurop.

"C'est sereinement que nous pourrions alors, de notre côté, nous concentrer sur le déploiement du plein potentiel de notre activité Beauté", ont encore exposé les deux fils du fondateur de l'entreprise, Jacques Courtin-Clarins, décédé en 2007.

"Clarins va pouvoir se concentrer sur le développement de son activité principale, dans un univers très bouleversé par le digital et l'arrivée de nouveaux acteurs", commente Serge Carreira.