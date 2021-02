L'UBT-FGTB veut mettre fin aux abus dont sont victimes les chauffeurs autonomes

(Belga) La crise du coronavirus a entraîné une forte augmentation des livraisons à domicile et, par conséquent, du nombre de coursiers. Avec sa campagne "Chauffeurs autonomes UBT", le syndicat socialiste UBT-FGTB souhaite unir les coursiers à vélo, livreurs de colis et autres chauffeurs de taxi pour améliorer leurs conditions de travail.

Un grand nombre de livreurs travaillent comme indépendant sans personnel, comme salarié ou comme travailleur de plate-forme. Ils travaillent tous très souvent pour le compte de grandes multinationales et d'entreprises de transports de colis. "Nous voulons aider et soutenir ces chauffeurs, nous voulons les unir. Aujourd'hui, ils se retrouvent très souvent dans une situation précaire, dans une relation de subordination; mais individuellement, ils ne pèsent pas lourd. En les réunissant et en les défendant, nous pourrons changer ensemble cette situation, car ensemble nous sommes beaucoup plus forts", déclare l'adjoint au secrétaire fédéral de l'UBT-FGTB Transport routier et Logistique, Tom Peeters. L'organisation syndicale a décidé de lancer un service sur mesure pour ces travailleurs. En s'y affiliant, ils pourront faire appel au service "impôts" du syndicat, bénéficier d'une assistance juridique et recevoir des informations. Les travailleurs intéressés peuvent bénéficier d'une période d'essai de trois mois sans obligation. (Belga)