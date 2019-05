L'UBT met à l'honneur dans cinq aéroports du pays le rôle des bagagistes

(Belga) Le syndicat UBT-FGTB met à l'honneur ce vendredi, dans cinq aéroports du pays et pour la 4e fois, le rôle clef, mais souvent méconnu, des bagagistes, qui peuvent être amenés à traiter "jusqu'à 30 tonnes de bagages en un jour".

Il s'agit de remercier les bagagistes mais aussi d'informer et sensibiliser les voyageurs qui prennent l'avion. Des tracts, des croissants et autres pains au chocolat seront distribués aux passagers. Cette quatrième édition de la "Journée du bagagiste" est organisée par le syndicat socialiste à Brussels Airport, Brussels South Charleroi airport, Liege airport, Ostende-Bruges et Anvers. Par cette action, l'UBT veut rappeler aux passagers que leurs bagages ne sont pas transportés mécaniquement du comptoir d'enregistrement à l'avion. Les bagagistes sont contraints de se mettre à genoux dans la soute de l'avion pour y ranger ou décharger les bagages, rappelle Frank Moreels, président de l'Union belge du Transport. (Belga)