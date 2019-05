L'Ukraine doit poursuivre ses efforts de réformes économiques

(Belga) L'Ukraine a encore beaucoup à faire pour entrer dans une économie de marché moderne régie strictement par la loi, a estimé Christine Lagarde, la directrice générale du FMI dans un entretien téléphonique vendredi avec le président sortant.

Petro Porochenko va céder la place au comédien Volodymyr Zelensky qui a remporté lundi l'élection présidentielle de ce pays épuisé par la corruption, les difficultés économiques et une guerre meurtrière. "Nous sommes convenus qu'il était crucial de sauvegarder les progrès importants réalisés sous sa présidence en allant de l'avant sur les réformes clés", souligne Mme Lagarde dans une déclaration écrite, citant la nécessité de préserver l'indépendance de la Banque centrale et le maintien du système bancaire. Elle ajoute avoir remercié Petro Porochenko "pour l'étroite coopération" qui a permis à l'Ukraine de renouer avec la croissance et la stabilité macroéconomique, après une profonde récession économique en 2014-2015. Les deux dirigeants sont convenus au cours de cette conversation qu'"il restait beaucoup à faire pour achever la transformation de l'Ukraine en une économie de marché moderne fermement gouvernée par la loi et capable d'attirer des investissements nécessaires pour une croissance plus solide et durable". En outre, le Fonds se dit "prêt à continuer de soutenir l'Ukraine dans ses efforts" de réformes. En décembre, l'institution avait approuvé un programme d'aide financière en faveur de l'Ukraine avec un déblocage immédiat de 1,4 milliard de dollars. Ce programme porte sur un prêt total de 3,9 milliards de dollars sur une période de 14 mois. Cette approbation suivait l'adoption par le parlement ukrainien du budget 2019 prévoyant un déficit d'environ 2,3% du produit intérieur brut, une hausse des tarifs de gaz et de chauffage ainsi que l'amélioration de la gouvernance des banques détenues par l'Etat. Pour 2019, le FMI table sur une croissance de 2,7% en Ukraine. (Belga)