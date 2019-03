La 3e Journée du Motard, ce dimanche, pour marquer l'ouverture de la saison

(Belga) La 3e édition de la Journée du Motard aura lieu ce dimanche. Traditionnellement, elle marque l'ouverture de la saison moto.

Selon les organisateurs de l'événement, une journée de "remise en selle" est nécessaire pour tous les conducteurs de motos et de scooters qui ont rangé leur engin au garage durant l'hiver. Les participants auront notamment la possibilité d'effectuer un parcours d'agilité, mais aussi de soumettre leur moto ou scooter à un contrôle technique (usure et pression des pneus, freins, chaîne). En Wallonie, 3 sites (Bastogne, Braine-le_comte et Liège) proposeront ces sessions. En Flandre, ils seront au nombre de 14. Organisée par la Febiac (la Fédération belge et luxembourgeoise de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle) et ses partenaires, dont Fedemot, l'Agence wallonne pour la Sécurité routière et le Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), cette Journée du Motard sera enfin l'occasion d'attirer l'attention des autres usagers de route sur le retour de nombreux motards et utilisateurs de scooters en cette période. L'an passé, plus de 1.750 personnes y avaient participé. (Belga)