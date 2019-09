La BCE exhorte les Etats à soutenir plus énergiquement l'économie

La Banque centrale européenne a appelé les pays dotés de marges budgétaires à "agir" pour relancer l'économie en zone euro, une allusion à peine voilée à l'Allemagne qui rechigne à délier les cordons de sa bourse.

Les gouvernements "devraient agir de manière efficace et rapide" pour remédier à l'affaiblissement de la conjoncture, a lancé son président Mario Draghi, après avoir annoncé au préalable un vaste cocktail de mesures anti-crise pour les 19 Etats de l'euro.

Nouvelle, cette formule est avant tout un message adressé à l'Allemagne qui a entamé cette semaine l'examen de son budget 2020 sans prévoir de mesures de relance spécifiques, alors même qu'elle pourrait entrer en "récession technique" dès le troisième trimestre de cette année.

La première économie européenne accumule les excédents des comptes publics depuis 2014, malgré les appels de plus en plus pressants de ses partenaires et des institutions internationales à dépenser plus.

"Il y a eu unanimité" au sein du conseil des gouverneurs "sur le fait que la politique budgétaire devrait être le principal instrument" de soutien à l'économie, a martelé M. Draghi.

- 'Un jour noir' -

L'insistance de l'Italien à rappeler les Etats à leurs devoirs peut être interprétée comme un "aveu" de la BCE "sur le fait que l'efficacité de ses mesures est désormais limitée", souligne la DZ Bank dans une note d'analyse.

L'institution a annoncé jeudi un nouveau paquet anti-crise, comprenant la relance de son programme controversé d'achats de dettes publiques et l'abaissement pour la première fois depuis mars 2016 de son taux "de dépôt", une mesure destinée à inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages, plutôt qu'à laisser dormir leurs liquidités à la banque centrale.

Depuis huit ans qu'il est en poste, Mario "Draghi a inondé la zone euro d'argent (...) et en rajoute encore avec plus d'achats de dettes", a déploré le journal populaire Bild. Dans un commentaire sur son site, il qualifie ce jeudi de "jour noir" pour les épargnants allemands, qui ont vu les intérêts fondre sur leurs économies.

Pour le chef de l'institut berlinois DIW, en revanche, le gouvernement de coalition d'Angela Merkel serait bien inspiré de prendre au sérieux les demandes de la BCE.

"L'Allemagne est aussi responsable des taux bas en raison de sa politique d'économie excessive", estime Marcel Fratzscher, en référence aux excédents commerciaux du pays et sa politique d'économie à tout prix, alors même que le pays a besoin d'investissements dans ses infrastructures routières, numériques ou dans ses écoles.

- Chantier pour Lagarde -

De plus en plus contesté, le dogme budgétaire allemand repose sur deux règles: l'interdiction de contracter toute nouvelle dette fédérale excédant 0,35% du PIB par an ("Schuldenbremse"), inscrite depuis 2011 dans la Constitution, et l'engagement supplémentaire d'un budget fédéral au moins à l'équilibre ("Schwarze Null"), respecté depuis 2014.

La règle constitutionnelle prévoit néanmoins des dérogations en cas de crise économique, catastrophe naturelle ou "situations d'urgence extraordinaires", offrant donc des marges de manoeuvre au gouvernement.

M. Draghi a par ailleurs réitéré son souhait que les Etats de la zone euro poursuivent leurs réformes structurelles, comme il le martèle depuis des années, une phrase qui vise cette fois plutôt les pays du Sud.

La coordination de la politique monétaire avec celle des Etats est depuis des années un enjeu en zone euro, tant les analystes craignent que la BCE ait épuisé ses cartouches.

Ce chantier est l'un des principaux laissés à la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui succèdera fin octobre à Mario Draghi: ancienne ministre, elle présente un profil plus politique et est très attendue sur sa capacité à convaincre les gouvernements.