La Belgique a dépensé 21,4 milliards d'euros en 2020 en soutien économique face au virus

(Belga) Les mesures de soutien socio-économique prises à tous les niveaux de pouvoir public en Belgique l'an dernier dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ont entraîné des dépenses estimées à 21,4 milliards d'euros, selon la Cour des comptes.

Un audit distinct publié prochainement analysera ces mesures, mais le chiffre figure déjà dans un communiqué de l'institution sur le compte général 2020 de l'administration fédérale, publié ce vendredi. Fin septembre dernier, le seul gouvernement fédéral avait déjà pris des mesures pour 24,2 milliards d'euros sur 2020 et 2021, avait indiqué la secrétaire d'État au Budget, Eva De Bleeker. Le comité ministériel restreint ("kern") doit examiner ce vendredi matin une nouvelle série de mesures de soutien aux secteurs touchés par les dernières restrictions sanitaires, certains ayant dû à nouveau fermer. On parle notamment du chômage corona, du double droit passerelle pour les secteurs fermés, mais aussi d'un simple droit passerelle "quand l'entreprise enregistre une perte de son chiffre d'affaires de 40% par rapport à 2019", a indiqué le ministre fédéral des Indépendants et des PME, David Clarinval, sur Bel-RTL. (Belga)