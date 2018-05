La Belgique "émascule" la sidérurgie liégeoise, dénonce la FGTB

(Belga) La FGTB Métal Liège-Luxembourg qualifie l'annonce de la vente des lignes de galvanisation à Liège par ArcelorMittal comme "la plus mauvaise solution". Le géant indien de l'acier veut se défaire de ses sites de Flémalle et Tilleur dans le cadre du rachat du site intégré italien d'Ilva.

Le syndicat socialiste déplore un choix qui a, selon lui, été au moins partiellement approuvé par le gouvernement fédéral. "Les accords qui ont mené à la constitution des groupes Arcelor, puis ArcelorMittal, prévoyaient que toute décision de rapprochement avec d'autres sidérurgistes devait être cautionnée par les gouvernements des pays concernés", souligne le communiqué de la FGTB. Un choix d'autant plus regrettable que les sites liégeois sont "très largement rentables", poursuit l'organisation, qui dénonce la concrétisation du "vieux rêve d'éradication de toute sidérurgie à Liège" de la Flandre et du Luxembourg. Pour sauver une sidérurgie liégeoise "émasculée", la FGTB exige un repreneur "solide, qui ait déposé un plan industriel précis et explique, preuves à l'appui, comment il compte non seulement pérenniser, mais aussi renforcer les outils qu'il rachètera". L'entreprise sidérurgique russe NLMK, déjà présente à La Louvière et Clabecq, a fait part de son intérêt pour ces sites. (Belga)