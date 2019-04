La bonne humeur toujours au rendez-vous à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris grignotait encore un peu de terrain (+0,27%) mardi à la mi-journée, la bonne humeur continuant à dominer parmi les investisseurs après des statistiques chinoises encourageantes.

A 13H30 (11H30 GMT), l'indice prenait 14,82 points à 5.420,35 points, dans un volume d'échanges de 895 millions d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 1,03%.

La cote parisienne a débuté juste au-dessus de l'équilibre et des 5.400 points et a pris davantage confiance en fin de matinée.

Wall Street se dirigeait de son côté vers une ouverture à l'équilibre. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average refluait de 0,03%, l'indice élargi S&P grappillait 0,03%, à l'instar du Nasdaq, à dominante technologique (+0,04%).

"Les marchés actions mondiaux ont commencé le mois du bon pied, aidés par l'amélioration des indices manufacturiers en Chine", notamment, a relevé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

La progression enregistrée par l'activité manufacturière en Chine en mars, qui a atteint son meilleur rythme en huit mois, a offert une bouffée d'optimisme à toutes les places mondiales.

Forts de ces chiffres, "certains analystes pensent ainsi que le pire serait maintenant derrière nous", ont relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

Selon eux, "l'espoir d’une résolution commerciale entre Washington et Pékin" offre également un soutien.

Les négociations commerciales entre les deux pays doivent reprendre à Washington le 3 avril, et selon le président américain, Donald Trump, elles "se passent très bien" jusqu'ici.

Les investisseurs continuaient néanmoins à garder un œil sur le Royaume-Uni, toujours dans l'impasse à dix jours de sa sortie de l'Union européenne, après le rejet lundi soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement.

Du côté des indicateurs, l'agenda compte peu de chiffres de premier plan, à l'exception des commandes de biens durables en février aux Etats-Unis.

- Latécoère propulsé -

En matière de valeurs, Latecoère profitait à plein (+6,07% à 3,32 euros) de l'annonce par le fonds d'investissement Searchlight de la conclusion d'un accord de rachat des 26% de l'équipementier aéronautique détenus par trois autres fonds, Apollo, Monarch et CVi Partners, au prix de 3,85 euros par action.

Vallourec bénéficiait (+5,52% à 2,26 euros) du relèvement de sa recommandation à "acheter" par Société Générale.

Atos perdait 1,09% à 87,06 euros. Le groupe avait souffert à l'ouverture d'un abaissement de sa recommandation à "vendre" par Berenberg mais, dans un communiqué, le groupe Atos a déclaré que "le bureau d’études Berenberg avait émis une note d’analyste sur Atos, qu’il avait immédiatement retirée après avoir reconnu une erreur matérielle".

Valeo poursuivait son rebond (+3,24% à 28,36 euros), continuant à profiter de l'annonce de la montée dans son capital de l'Etat français, mais également d'un contexte plus favorable aux valeurs cycliques, les plus sensibles à la conjoncture.

Thales reculait de 0,14% à 109,30 euros après avoir finalisé l'acquisition du fabricant de cartes à puces Gemalto pour créer un géant européen de haute technologies et leader en identité et sécurité numériques capable de peser face aux plus grands acteurs mondiaux.

Spie montait de 0,50% à 16,23 euros, dynamisé par l'annonce de l'acquisition de la société autrichienne Christof Electrics, un spécialiste de l'ingénierie électrique et des technologies de mesure, de contrôle et de régulation.

Rémy Cointreau prenait 0,77% à 118,20 euros, dans la foulée de l'annonce de la cession de ses filiales de distribution en République tchèque et en Slovaquie au groupe familial allemand Jägermeister, pour un montant non dévoilé.