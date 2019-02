La bourgmestre de Molenbeek regrette le départ de Delhaize, présent depuis 1883

(Belga) Tout en disant comprendre les raisons d'organisation qui le motivent, la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux a regretté lundi le déménagement des services de support de Delhaize, présents dans la commune depuis la fin du 19ème siècle. Elle a par ailleurs affirmé son souhait de voir maintenue à cet endroit une mixité de fonctions, entre le logement et l'économie, portée par le petit commerce et les grandes entreprises.

Delhaize a annoncé lundi son intention de relocaliser ses services de support dans les bâtiments actuellement occupés par De Persgroep à Kobbegem (Asse), à côté des centres de distribution de l'enseigne au lion à Zellik (Asse).Le déménagement est prévu au premier semestre 2020. Le groupe de distribution compte vendre son site de la rue Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean. "Je regrette infiniment le départ de Delhaize, un monument industriel et historique de Molenbeek-Saint-Jean, où il était installé depuis 1883", a commenté la bourgmestre de la commune bruxelloise à la suite de cette annonce. Catherine Moureaux a toutefois déclaré comprendre les raisons de rationalisation d'organisation qui motivent ce déménagement. L'avenir du site, de 37.000 m², n'est pas encore connu mais la responsable a affirmé son souhait de voir maintenue dans la commune "une mixité de fonctions, entre le logement et l'économie, portée par le petit commerce et les grandes entreprises". Par ailleurs, la bourgmestre s'est dite soulagée que le supermarché Karreveld, appartenant à l'enseigne au lion et voisin du site, ne soit pas concerné par ce déménagement. (Belga)