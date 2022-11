La Bourse de Paris a clôturé en hausse, tirée par le luxe

La Bourse de Paris a terminé en hausse (+0,98%) mardi soutenue par les valeurs du luxe et avec des volumes d'échange relativement faible, les investisseurs restant dans l'attente de la conclusion d'une réunion de la Banque centrale américaine mercredi.

L'indice CAC 40 a gagné 61,48 points à 6.328,25 points. La veille, la place parisienne avait clôturé proche de l'équilibre.

En nette hausse jusqu'à la mi-journée, la Bourse de Paris a marqué le pas, entraînée par le recul de Wall Street. Après avoir ouvert en hause, la Bourse de New York a en effet fait volte-face quelques minutes plus tard, échaudée par des indicateurs macroéconomiques qui témoignent d'un marché de l'emploi toujours tendu.

Le nombre d'emplois vacants aux États-Unis a progressé de 437.000 postes sur un mois, selon le bureau américain des statistiques (BLS), alors que les analystes s'attendaient au contraire à une baisse d'environ 500.000 postes par rapport au mois précédent, selon le consensus de MarketWatch.

Mais l'attention des investisseurs est surtout resté focalisée sur la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, la Fed, qui se réunit mardi et mercredi et dont la conclusion sera présentée mercredi après la clôture des marchés européens.

Le marché balance entre "espoir et crainte" et "la nervosité est clairement perceptible", note Konstantin Oldenburgern, de CMC Markets.

"Certains investisseurs craignent que la Fed garde le cap" d'un durcissement de ton dans ses hausses des taux, mais d'autres espèrent qu'elle "se rapproche de la fin de son cycle de hausse", a-t-il poursuivi.

Des informations, non vérifiées et publiées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles une commission aurait été créée par les autorités chinoises pour discuter de la sortie de la politique "zéro-Covid" qui plombe l'économie du pays a agité la place parisienne qui compte plusieurs titres du luxe, secteur sensible aux marchés asiatiques.

Hermes a pris 3,01% à 1.350 euros, terminant à la tête des plus fortes progressions de la séance, suivi par Kering, en hausse de 2,75% à 476,45 euros. LVMH a pris 1,85% à 650,80 euros. Seul L'Oréal a perdu 0,19%, à 317,50 euros.

Les valeurs minières ont grimpé dans le sillage de l'annonce d'une baisse du prix des matières premières pour l'industrie manufacturière aux États-Unis en octobre, une première depuis mai 2020, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM.

Eramet a gagné 4,22% à 69,15 euros et Technip Energies 1,65% à 13,28 euros.