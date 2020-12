La Bourse de Paris accélère à la mi-journée

La Bourse de Paris amplifiait ses gains à mi-séance mardi, montant de 1,14%, rassurée par les indicateurs en Chine et toujours optimiste quant aux perspectives économiques.

L'indice CAC 40 progressait de 63 points à 5.581,55 points vers 12H50. La veille, il avait reculé de 1,42%, subissant des prises de bénéfices au terme d'un mois record.

Les marchés européens évoluaient dans la même tendance, Londres gagnant même 2,05% tandis que Francfort récupérait 1,02%.

Les contrats à terme des marchés américains étaient aussi bien orientés, avec une hausse de 1,19% pour le Dow Jones et de 0,93% pour le Nasdaq.

Dans la journée consacrée aux données sur d'activité manufacturière en novembre, les investisseurs ont d'abord reçu des nouvelles "rassurantes de la Chine et d'Australie", explique Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

L'activité manufacturière en Chine a en effet connu en novembre sa plus forte progression depuis 10 ans, selon un indice indépendant de référence, qui a confirmé mardi la nette reprise de la deuxième économie mondiale.

La tendance est moins favorable en France, où la dynamique économique a été entravée par des restrictions sanitaires. L'activité manufacturière a connu en novembre sa première contraction depuis trois mois.

La tendance confirme que "le risque de contraction économique est élevé ce trimestre, substantiellement en Europe" rappellent les analystes de Saxo Banque.

Le risque est renforcé tandis que l'inflation dans la zone euro est restée négative en novembre pour le quatrième mois consécutif, stable à -0,3%.

Le bas niveau des prix, qui reflète une faiblesse de la demande en biens et services renforcée par la pandémie de Covid-19, devrait se prolonger jusque "début 2021", a prévenu récemment la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

Toutefois, "les investisseurs restent optimistes et parient sur une forte reprise en 2021" grâce à la perspective d'un vaccin, affirme Milan Cutkovic, analyste d'Axi.

Au lendemain du laboratoire Moderna, l'alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir déposé la demande d'autorisation conditionnelle de son candidat-vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne auprès de l'Agence européenne du médicament. Elle dit espérer sa distribution d'ici la fin du mois.

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'est montrée plus mesurée mardi, soulignant que "les perspectives à court terme restent très incertaines, la reprise de l'activité étant de plus en plus hésitante". Elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2021, avec un rebond limité à 4,2% contre 5% envisagés avant les reconfinements de l'automne.

Du mouvement autour des banques

Le titre de la banque italienne UniCredit plongeait de 7,44% à 8 euros à la Bourse de Milan, après l'annonce du départ de son patron Jean-Pierre Mustier en 2021.

Son ancienne banque, Société Générale, prenait 5,29% à 17,57 sur le marché parisien. Crédit Agricole gagnait 3,84% à 10,05 euros et BNP Paribas 2,30% à 43,95 euros.

A Londres, Llyod grimpait de 4,45% à 37 pence.

Les pétrolières se reprennent

Le secteur pétrolier rebondissait tandis que l'Opep reprend ses discussions mardi pour tenter d'arrêter une position commune sur les quotas de production à venir. BP prenait 3,63% à 257 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,48% à 1.315 pence.

A Paris, Total évoluait en hausse de 2,78% à 36,83 euros.