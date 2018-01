La Bourse de Paris guette frileusement Washington et l'euro

La Bourse de Paris s'affichait proche de l'équilibre (+0,09%) vendredi matin, conservant son indécision des dernières séances sur fond de baisse de Wall Street, de menace latente d'une paralysie des administrations fédérales américaines et alors que l'euro repart de l'avant.

A 09H30, l'indice CAC 40 grappillait 4,80 points à 5.499,63 points. La veille, il avait fini stable (+0,02%).

"Les marchés européens devraient encore se montrer hésitants aujourd'hui, notamment parce que le (taux souverain à) 10 ans américain est au plus haut et traite à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis des années. En outre, l'euro repart à la hausse ce matin", ont souligné dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC.

"Alors que les actions américaines ont atteint à nouveau des records cette semaine (...) et qu'une impasse grandissante à Washington ne montre aucun signe de résolution, nous avons assisté (jeudi) à quelques prises de profit à mesure que la perspective d'une fermeture du gouvernement américain se concrétisait", a commenté pour sa part Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Le président américain Donald Trump a surmonté jeudi un obstacle à la Chambre des représentants qui a voté un budget provisoire pour éviter la paralysie des administrations fédérales (ou "shutdown"). Mais la menace de chômage forcé pour des centaines de milliers de fonctionnaires pèse toujours, avec un vote très serré encore attendu au Sénat.

Du côté des indicateurs, l'agenda sera plutôt maigre et essentiellement anglo-saxon avec les ventes au détail pour le mois de décembre attendues au Royaume-Uni.

Outre-Atlantique, la première estimation du moral des ménages pour janvier (Université du Michigan) est également à l'agenda.

Sur le front des valeurs, Vinci reculait de 0,27% à 87,16 euros alors que le gouvernement a assuré que la facture liée à l'indemnisation de Vinci après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes serait "la plus réduite possible".

Le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a augmenté de 14,9% en 2017 à près de 5,5 millions de passagers, selon le groupe, qui a publié jeudi les chiffres de trafic des 35 aéroports qu'il exploite dans le monde.

Compagnie des Alpes prenait 0,71% à 35,70 euros alors que le groupe s'est dit confiant pour la saison d'hiver, même si un calendrier scolaire décalé et la tempête Eléanor ont pesé sur l'activité de son début d'exercice, selon un communiqué jeudi.