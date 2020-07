La Bourse de Paris avance avant la Fed (+0,82%)

La Bourse de Paris progressait à mi-séance mercredi (+0,82%), dans le sillage de résultats d'entreprises bien accueillis, mais les investisseurs ont désormais les yeux rivés sur la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 13H39 (11H39 GMT), l'indice CAC 40 avançait de 40,18 points à 4.969,12 points. La veille, il avait fini en recul de 0,22%.

La place parisienne a ouvert dans le vert jusqu'à atteindre 1% en début de séance, avant de se tasser progressivement.

Wall Street, de son côté, devait ouvrir légèrement positif. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,08%, celui sur l'indice élargi S&P 500 0,22% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,55%.

"Les résultats d'entreprises ont été meilleurs, ou moins [mauvais] qu'attendu" a relevé à l'AFP Philippe Cohen, directeur adjoint de Kiplink Finance.

L'attention des acteurs de marché se tournaient désormais vers les États-Unis, où une réunion monétaire de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) doit s'achever mercredi.

Même si aucune annonce majeure n'est attendue par les analystes, la Fed devrait réitérer son soutien à l'économie.

"La banque centrale a déjà été extrêmement agressive sur ses plans de relanc, et les investisseurs pensent qu'elle fera ce qu'il faut pour amortir le choc de la crise sanitaire", estime David Madden, analyste de CMC Markets.

L'institution a annoncé mardi qu'elle allait prolonger jusqu'au 31 décembre plusieurs programmes de prêts mis en place pour aider les entreprises et collectivités et qui devaient initialement prendre fin "aux alentours du 30 septembre".

Sur le plan budgétaire, les élus démocrates et républicains au Congrès continuent de négocier un nouveau plan d'aide de 1.000 milliards de dollars. Les discussions s'annoncent tendues et les deux camps étaient loin d'un accord mardi soir.

L'impact de la pandémie est toujours fort et elle continue de se développer dans de nombreux pays, avec toujours plus de 60.000 nouveaux cas en une journée recensés aux États-Unis mardi et une épidémie active à Hong-Kong, en Australie, en Espagne ou encore en Belgique.

-Pic de publication de résultats-

Le pic de la publication des résultats d'entreprises est atteint mercredi et jeudi, et ceux-ci ont soutenu la hausse du CAC 40.

Kering bondissait de 3,95% à 502,30 euros après avoir fait état d'une "reprise encourageante", notamment en Asie-Pacifique, son marché-clé.

Le géant français de services informatiques Capgemini, profitait également de ses résultats (+5,34% à 110,45 euros). Le groupe, qui a récemment acquis Altran, a résisté aux effets de la pandémie, selon son estimation de résultats semestriels.

Carrefour progressait de 0,92% à 13,75 euros après la publication d'une perte nette fortement réduite au premier semestre grâce à une "activité commerciale soutenue" au deuxième trimestre notamment pour les ventes alimentaires en ligne.

Schneider Electric gagnait 4,14% à 103,70 euros, bien qu'il ait constaté des "incertitudes persistantes" pour 2020 après un sensible recul de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au premier semestre.

De l'autre côté du CAC 40, les valeurs bancaires souffraient, alors que leur homologue espagnole Banco Santander a publié mercredi une perte nette.

Société Générale évoluait en queue de peloton avec une baisse de 2,99% à 13,83 euros, quand Crédit agricole reculait de 1,10% à 8,65 euros et BNP Paribas de 0,97% à 35,82 euros.

Sur le SBF 120, les résultats de Sopra Steria (13,18% à 133,10 euros) Maison du Monde (+12,12% à 13,14 euros), Spie (+11,50% à 14,83 euros), et Bic (6,02% à 51,80 euros) étaient notamment salués.

A l'inverse, CGC (-6,98% à 0,82 euros), Bureau Veritas (-4,35% à 19,60 euros) et Europcar (-4,72% à 1,41 euros) étaient sanctionnés par les investisseurs.

La société de production et de distribution Europacorp s'envolait de 45,35% à 1,03 euros, au lendemain d'une augmentation de capital de 193 millions d'euros, au terme de laquelle le fonds Vine détient désormais 60,15% du groupe du Luc Besson et le fonds Falcon 6,29%.