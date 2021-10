La Bourse de Paris cède 0,26% après une semaine de résultats

La Bourse de Paris consolidait ses gains vendredi (-0,26%), à l'issue d'une semaine chargée en résultats d'entreprises qui ont soutenu les indices boursiers.

A 09H35, l'indice vedette CAC 40 perdait 17,61 points à 6.786,61 points. La veille, il avait terminé en progression de 0,75%, et dépassé le seuil des 6.800 points.

Les marchés ont été tirés par les bons résultats d'entreprises depuis le début de la semaine, et ont un peu mis de côté l'actualité macroéconomique, moins réjouissante.

"La déception des résultats d'Apple et d'Amazon pèsera probablement sur le moral des investisseurs avant la cloche de clôture hebdomadaire" des marchés, anticipe pour le dernier jour de la semaine Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Malgré des dizaines de milliards de dollars de revenus au dernier trimestre, Apple et Amazon pâtissent des mêmes maux que le reste de l'économie: les difficultés de recrutement et la pénurie de semi-conducteurs.

La France a enregistré une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, dépassant les prévisions, et frôle son niveau d'avant-crise. L'autre publication française du jour montre que l'inflation continue d'accélérer et a atteint 2,6% en octobre sur un an.

Nouvelle rassurante: le promoteur chinois Evergrande, étranglé par une dette abyssale de 260 milliards d'euros, a honoré un paiement obligataire juste avant une date butoir ce vendredi, selon l'agence financière Bloomberg. Il évite ainsi pour le moment le défaut de paiement.