La Bourse de Paris plie de 1,90% sous le poids de la deuxième vague

La Bourse de Paris a nettement reculé, de 1,90%, lundi, prise dans une vague d'inquiétude mondiale autour de l'aggravation de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences potentielles sur l'économie.

L'indice vedette CAC 40 a lâché 93,52 points à 4.816,12 points.

Alors que les marchés mondiaux pouvaient jusque-là compter sur l'espoir d'un plan de relance américain, "les inquiétudes sanitaires relèguent la politique américaine au second plan" désormais, observe Alexandre Baradez, analyste à IG.

Dix mois après la découverte du virus du Covid-19 en Chine, 43,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués et 1,15 million de morts déplorés dans le monde, selon un décompte de l'AFP lundi.

La France a établi dimanche un nouveau record quotidien avec plus de 52.000 cas positifs et leur nombre réel pourrait même être "autour de 100.000 par jour", selon Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

Ce qui pose inévitablement la question d'un nouveau durcissement des restrictions, lot commun de l'Europe ces dernières semaines: l'Italie vient de décider de fermer cinémas, théâtres et salles de gym et la Catalogne évoque la possibilité d'instaurer un confinement le week-end.

Deux hypothèses permettraient de juguler la vague, selon Jean-François Delfraissy, un couvre-feu plus dur ou un confinement, mais moins dur que celui de mars.

"On semble aller vers des choses plus ciblées qui seraient moins brutes qu'auparavant", c'est-à-dire lors de la première vague, tempère Alexandre Baradez.

Les groupes de distribution ont fait partie des pires performances de l'indice SBF 120, sous le poids des craintes de restrictions accrues des déplacements en France: Fnac Darty a plongé de 7,32% à 40,50 euros et Maisons du Monde de 6,71% à 13,76 euros.

Egalement lourdement affectées par la chute des indices boursiers mondiaux et par l'effondrement du géant allemand des logiciels SAP (-21,94%), les valeurs technologiques Worldline et Capgemini ont chuté de 5,29% à 66,18 euros et de 6,29% à 99,14 euros.

L'appel au boycott des produits français du président turc Recep Tayyip Erdogan, relayant une fronde dans le monde musulman, a eu peu d'impact sur les fleurons français L'Oréal (-1,14% à 285,30 euros), LVMH (-1,46% à 421,75 euros) ou Danone (-1,13% à 50,54 euros), qui ont reculé moins que le marché.