La Bourse de Paris rechute, à l'instar de plusieurs poids lourds de la cote

La Bourse de Paris était de nouveau précipitée dans le rouge (-3,98%) lundi matin, après des clôtures américaines et asiatiques en nette baisse et sur fond d'une cascade d'avertissements sur résultats de plusieurs poids lourds français de la cote.

A 09H00, l'indice CAC 40 dévissait de 161,19 points à 3.887,61 points. Vendredi, il avait fini en hausse de 5,01%, repassant de justesse au-dessus des 4.000 points.

Les marchés européens, après avoir tenté de se stabiliser en fin de semaine dernière, sont de nouveau "sous forte pression à l'ouverture", a relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Ceci "en raison de la baisse de Wall Street vendredi soir et de la poursuite de la chute sur les futures indiciels américains" à cause des "désaccords entre Démocrates et Républicains sur le contenu du plan de soutien", a-t-il ajouté.

Malgré d'intenses négociations, la Maison Blanche, les républicains et les démocrates du Congrès n'ont pas su s'accorder dimanche pour parvenir à un premier vote, très attendu, sur un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine, visant à mobiliser jusqu'à près de 2.000 milliards de dollars.

"Nous pouvons toutefois supposer que les deux camps vont parvenir à régler leur différend, mais la progression de la pandémie force les investisseurs et les analystes à réviser continuellement à la hausse son coût déjà exorbitant", selon M. Le Liboux.

Les cas de contamination à l'épidémie de coronavirus ont flambé dimanche en Europe, en particulier en Italie où la situation tourne à la "tragédie", et aux Etats-Unis où l'inquiétude monte face aux hôpitaux qui risquent d'être rapidement débordés.

Les mesures de confinement, qui pourraient être durcies ce lundi en France, se sont en outre étendues à la Grèce, à l'Etat américain de New York et à la Nouvelle-Zélande, dont la Banque centrale a par ailleurs annoncé lundi un plan d'achat d'obligations de 30 milliards de dollars néo-zélandais (15,7 milliards d'euros).

L'Italie, pays le plus touché avec 5.476 morts, a de son côté arrêté "toute activité de production" qui ne serait pas indispensable pour garantir l'approvisionnement de biens essentiels à la population.

En Allemagne, un conseil des ministres avancé se réunit lundi pour probablement décider de nouvelles mesures budgétaires contre l'épidémie du coronavirus. Le gouvernement compte mettre 822 milliards d'euros de prêts à disposition pour aider les entreprises et salariés face à l'épidémie, selon un projet de loi obtenu samedi par l'AFP.

TF1, Vinci, Airbus, Saint-Gobain, Kering, Total... En matière de valeurs, les avertissements sur résultats d'entreprises françaises se multipliaient.

Airbus décrochait de 8,45% à 58,39 euros après avoir annulé le versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l'année 2019 ainsi que ses prévisions de résultats pour 2020.

Orpea plongeait de 10,89% à 83,85 euros. Le coronavirus frappe déjà des Ehpad aux quatre coins du pays, faisant redouter le pire aux professionnels du secteur. La semaine dernière, le numéro deux français des maisons de retraite et des cliniques privées avait annoncé qu'une petite quarantaine de résidents étaient pour l'heure atteints de Covid-19, ainsi qu'une vingtaine d'employés.

Saint-Gobain dévissait de 5,73% à 17,65 euros. Le groupe industriel, géant des matériaux de construction, va revoir ses objectifs 2020 et réduire fortement ses investissements face à la crise du coronavirus.

Kering perdait 4,13% à 402,35 euros. Le géant du luxe a prévenu que son chiffre d'affaires allait chuter de plusieurs centaines de millions d'euros au premier trimestre en répercussion de la crise du nouveau coronavirus.