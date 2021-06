La Bourse de Paris continue de grimper les échelons (+0,11%)

La Bourse de Paris a conclu en petite hausse (+0,11%) mardi une nouvelle séance peu animée avant la publication sur les chiffres de l'inflation américaine jeudi.

L'indice phare CAC 40 a pris 7,45 points à 6.551,01 points, un nouveau record de clôture depuis septembre 2000. Depuis le début de l'année, la cote parisienne a gagné 18%.

"Les investisseurs évitent de prendre trop de paris au cours d'une séance d'attentisme", a résumé Lionel Melka, responsable de la gestion chez Homa Capital, interrogé par l'AFP.

Les marchés mondiaux attendent jeudi, jour de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai aux Etats-Unis, qui "déterminera la suite des événements", ajoute l'expert.

"Les investisseurs cherchent à savoir si l'inflation est transitoire ou pas" et, souligne-t-il, "plus les chiffres seront à la hausse et plus la Réserve fédérale américaine va devoir réagir".

Les intervenants de marché cherchent à anticiper quand la banque centrale américaine jugera nécessaire de lever le pied sur son soutien à l'économie alors que la phase de reprise se poursuit et s'accompagne d'un sursaut de l'inflation.

Pour l'heure, le plus grand nombre prévoit que la Fed commencera à lancer des discussions sur le ralentissement de ses achats d'actifs lors de son symposium de Jackson Whole en août.

Par ailleurs, la plupart estiment que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra l'orientation de sa politique monétaire lors de sa réunion de jeudi.

"Toutefois, même si rien ne changeait cette fois-ci, le débat sur l'ampleur du soutien monétaire nécessaire est susceptible de s'intensifier à mesure que les progrès se poursuivent pour sortir de la pandémie", écrit Ulrike Kastens, économiste à DWS.

Les banques à la traîne

En bas du tableau, le trio bancaire Crédit Agricole (-1,84% à 12,26 euros) Société Générale (-1,59% à 26,31 euros) et BNP Paribas (-1,55% à 56,68 euros), pâtissait du repli des taux sur le marché de la dette souveraine.

Unibail en haut de l'affiche

Le titre Unibail-Rodamco-Westfield a grimpé de 5,92% à 78,14 euros, aidé par la perspective de rebond économique en Europe.