La Bourse de Paris a clôturé en net recul de 1,12% vendredi, effaçant à la perfection ses gains de la veille, dans la perspective d'un resserrement plus rapide et plus fort de la politique monétaire aux États-Unis.

L'indice CAC 40 a perdu 78,44 points sur la séance à 6.926,63 points et 0,93% sur la semaine.