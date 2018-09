La Bourse de Paris en hausse se rapproche des 5.500 points

La Bourse de Paris continuait de progresser vendredi (+0,62%), s'approchant des 5.500 points grâce au dynamisme insufflé par les nouveaux records de Wall Street.

A 13H31 (11H31 GMT), l'indice CAC 40 prenait 33,57 points à 5.485,16 points dans un volume d'échanges de 2,6 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 1,07%, tandis qu'à Wall Street, les indices Dow Jones et S&P 500 ont atteint des niveaux inédits.

Après avoir ouvert en légère hausse, la cote parisienne a progressivement gagné du terrain jusqu'à effleurer les 5.500 points sans réussir à les franchir.

La Bourse de New York s'orientait vers une ouverture proche de l'équilibre.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, était quasiment stable (+0,03%), comme celui de l'indice élargi S&P 500 (-0,02%) et du Nasdaq, à dominante technologique(également -0,02%).

La séance du jour dite des "quatre sorcières pourrait être propice à l'accélération", estime Franklin Pichard de Kiplink Finance.

Les séances dites des "quatre sorcières" sont marquées par l'expiration simultanée de plusieurs types de contrats et options sur les marchés. Elles sont généralement marquées par des volumes d'échanges élevés et une forte volatilité.

Mais "au-delà des 5.495/5.500 points, l'indice CAC 40 devrait marquer une première temporisation, voire une légère consolidation, le temps de valider et digérer ce fort mouvement de retournement haussier", prévoit M. Pichard.

"Nous ferons tout de même attention à la volatilité aujourd'hui", ont averti les experts de Mirabaud Securities Genève.

Les investisseurs se pencheront sur la publication de l'indice d'activité PMI aux Etats-Unis après avoir pris connaissance de plusieurs statistiques européennes.

En zone euro, la croissance de l'activité privée a ralenti en septembre, freinée par des exportations stagnantes, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée vendredi.

En France, la croissance économique a bel et bien plafonné à 0,2% au deuxième trimestre, a confirmé l'Insee.

L'Italie a connu pour sa part en 2017 une croissance de 1,6%, selon les nouveaux chiffres publiés vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat) qui a révisé à la hausse sa précédente estimation de 0,1 point.

- Altran en tête du SBF 120 -

Sur le terrain des valeurs, Altran Technologie s'envolait de 6,62% à 7,74 euros, profitant des résultats semestriels en hausse de son pair Alten (+0,97% à 1,09% à 88,25 euros).

Vicat progressait de 5,68% à 54,90 euros après avoir annoncé être en "discussions" avec le groupe brésilien Ciplan, réagissant à des informations de la presse brésilienne sur des négociations d'acquisition de cette société par le groupe français.

Europacorp bondissait 3,12% à 1,66 euro, profitant de l'annonce de son entrée en négociations exclusives avec le groupe Gaumont pour lui céder l'essentiel du catalogue Roissy Films, acquis en 2008.

Tikehau Capital était aussi dynamisé (+3,80% à 27,30 euros) par l'annonce de son entrée en "négociations exclusives" pour le rachat de la société Sofidy, spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers en France.

Arkema montait de 1% à 110,70 euros. Le groupe de chimie a annoncé la création d'une coentreprise avec le spécialiste canadien des composites Barrday pour fabriquer et commercialiser des rubans à base de fibre de carbone et de polymères à destination de l'industrie pétrolière et gazière.