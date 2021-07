La Bourse de Paris finit en baisse

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge jeudi, plombée par des interrogations sur l'inflation américaine, combinées à des inquiétudes quant à la résurgence du Covid et à la vigueur de la reprise.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 0,99% à 6.493,36 points. La veille, il avait fini stable.

"Le marché se préoccupe à nouveau du Covid depuis la semaine dernière" même si, en France, "le fait que le discours présidentiel ait conduit à une accélération des prises de rendez-vous de vaccination est plutôt de bon augure", souligne auprès de l'AFP Vincent Manuel, directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management.

Par ailleurs, "le feuilleton inflation continue de se développer aux Etats-Unis" après des chiffres qui ont surpris à la hausse cette semaine, relève-t-il.

"Pour le moment, Jerome Powell décide de garder sa posture consistant à penser qu'il s'agit d'une hausse temporaire", due notamment à des effets de base, complète M. Manuel.

La très forte hausse des prix aux Etats-Unis (+3,9% sur un an en mai selon l'indice PCE, +5,4% en juin selon l'indice CPI) suscite beaucoup d'inquiétudes, mais la situation devrait se stabiliser d'ici plusieurs mois, a affirmé M. Powell mercredi.

Il a également assuré que la Banque centrale américaine (Fed) "continuera à apporter un soutien puissant à l'économie jusqu'à ce que la reprise soit complète".

Sur le front macroéconomique, les statistiques du jour ont brossé un tableau mitigé: la Chine a vu sa croissance s'essouffler au deuxième trimestre (+7,9% sur un an, contre +18,3% au premier trimestre) tandis que la production industrielle a augmenté bien moins qu'attendu en juin aux Etats-Unis.

L'activité manufacturière de l'Etat de New York a en revanche progressé à un rythme record en juillet et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont, comme attendu, reparties à la baisse outre-Atlantique, atteignant un nouveau plus bas depuis le début de la crise.

Carmat décolle

L'entreprise française Carmat a progressé de 6,77% à 23,65 euros après avoir annoncé jeudi la première implantation humaine de son cœur artificiel total aux États-Unis dans le cadre d'une étude clinique.

Le secteur pétrolier vacille

Les valeurs du secteur pétrolier ont souffert dans le sillage de la baisse des cours consécutive à une progression inattendue des stocks d'essence aux Etats-Unis et aux négociations en coulisse de l'Opep+.

TotalEnergies a perdu 1,24% à 36,65 euros, TechnipFMC 2,58% à 6,80 euros et CGG 3,52% à 0,62 euro.