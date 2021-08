La Bourse de Paris finit en hausse de 0,86% à 6.683,10 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,86% lundi, poursuivant le rebond amorcé vendredi grâce notamment à la reprise des valeurs du luxe, après une semaine où elles avaient été plombées par des craintes concernant la consommation en Chine.

L'indice vedette CAC 40 a pris 56,99 points à 6.683,10 points. Vendredi, il avait rebondi de 0,31%, après quatre séances de baisse qui avaient porté sa perte hebdomadaire à 3,91%.

Un ralentissement de la reprise économique, la propagation du variant Delta et la perspective d'une réduction plus tôt que prévu du soutien monétaire de la Banque centrale américaine (Fed) ont fait flancher les marchés boursiers la semaine dernière.

Sur le marché français, les valeurs du luxe avaient été particulièrement affectées par des inquiétudes quant à un ralentissement de la croissance en Chine et de possibles nouvelles mesures fiscales touchant les plus hauts revenus.

Les regards sont désormais tournés vers la conférence des banquiers centraux de Jackson Hole, qui se tiendra de manière virtuelle à compter de jeudi, et au cours de laquelle les investisseurs espèrent "avoir une vision un peu plus claire de ce que va faire la Fed", selon Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

Cette dernière pourrait notamment annoncer qu'elle compte réduire le rythme de ses achats d'actifs dès la fin de cette année, comme le laisse entendre le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire publié la semaine dernière.

Du côté des indicateurs, l'activité du secteur privé en France a continué à progresser fortement en août, mais son expansion est tombée à son plus bas niveau depuis quatre mois, selon le cabinet IHS Markit.

Dans la zone euro, elle a vu sa croissance ralentir légèrement en août, sur fond de difficultés d'approvisionnement, mais est restée robuste, portée par les services et proche de son plus haut niveau en 15 ans.

Le luxe retrouve son éclat

Plombées la semaine dernière par des craintes sur la consommation en Chine, les valeurs du luxe ont récupéré une partie de leurs pertes ce lundi, tirant l'ensemble de l'indice parisien.

En tête du CAC 40, Hermès est monté de 3% à 1.270,00 euros, suivi par Kering, qui a gagné 2,96% à 671,80 euros et LVMH, qui a pris 2,68% à 636,60 euros.

Valneva prêt à faire valider son vaccin

Le laboratoire franco-autrichien a gagné 5,22% à 12,90 euros. Il a commencé la soumission progressive de la demande d'autorisation de son candidat-vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de santé britanniques.