La Bourse de Paris finit en nette hausse, tirée par les banques

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,17% lundi, à l'issue d'une séance placée sous le signe de la prudence mais revigorée dans les derniers échanges par un bond des valeurs bancaires.

L'indice CAC 40 a gagné 73,50 points à 6.358,74 points. Vendredi, la cote parisienne avait rebondi légèrement de 0,20%, mais affiché un bilan négatif de 1,22% sur la semaine.

Lundi, la place boursière avait commencé la séance dans le vert, avant de redescendre sous ses niveaux de la veille, dans la matinée, puis de se stabiliser. Le CAC 40 est finalement remonté dans la dernière heure d'échanges, tiré par les banques qui profitent du durcissement de ton de la Banque centrale européenne (BCE).

Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance constate une "séance irrégulière, qui montre l'indécision des investisseurs".

Les incertitudes concernant l'évolution de la croissance et de l'inflation mondiale continuent en effet de compliquer la marche à suivre des investisseurs.

Pour enrayer la spirale de hausse des prix, la présidente de la BCE Christine Lagarde a annoncé que la première remontée des taux devrait être décidée en juillet et que l'ère des taux négatifs devrait s'arrêter d'ici "la fin du troisième trimestre".

La déclaration faisait bondir l'euro de plus de 1% face au dollar et renforçait les valeurs bancaires, sans chambouler outre mesure les marchés actions ni obligations.

"Le ton ferme de la BCE était relativement attendu et en ligne avec les dernières déclarations, donc c'est plutôt une confirmation qu'une surprise" pour les marchés, estime Daniel Larrouturou.

L'indice CAC 40 a été également aidé par "les déclarations de Biden, qui a indiqué qu'il pourrait supprimer certaines taxes sur les importations chinoises afin de soulager un peu les pressions inflationnistes aux Etats-Unis", souligne M. Larrouturou.

En visite au Japon, le président américain a de plus jugé qu'une récession pouvait être évitée aux États-Unis, malgré l'inflation élevée que subit actuellement le pays et qui pousse la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer sa politique monétaire de façon plus agressive.

Les banques en tête

Les annonces de Christine Lagarde sur les taux "renforcent l’euro et les banques", selon Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Société Générale (+4,25% à 25,54 euros), BNP Paribas (+4,16% à 52,12 euros) et Crédit Agricole (+3,75% à 10,78 euros) ont toutes trois terminé dans le Top5 des plus fortes hausses du CAC 40.

Vinci recule, une filiale visée pour "corruption privée"

Vinci a perdu 1,21% à 89,86 euros. Sa filiale Vinci Construction France a été mise en examen en février pour "corruption privée", a indiqué vendredi le parquet de Nanterre.