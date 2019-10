A l'ombre du Brexit, la Bourse de Paris reste sur ses gardes le temps d'y voir clair

La Bourse de Paris a fini en recul jeudi (-0,42%), restant sur ses gardes le temps d'y voir clair au sujet du Brexit après l'annonce d'un accord dont le vote par le Parlement britannique risque toutefois d'être compliqué.

L'indice CAC 40 a perdu 23,83 points à 5.673,07 points, dans un volume d'échanges étoffé de 3,8 milliards d'euros. La veille, il avait fini sans direction (-0,09%).

La cote parisienne a ouvert en léger repli et a connu une brève envolée au moment de l'annonce de l'accord qui lui a permis d'atteindre un nouveau sommet annuel en séance, à 5.737,15 points, son point le plus haut depuis le 12 décembre 2007.

"L'accord trouvé sur le Brexit a constitué un élément moteur, mais la cote parisienne a rapidement rendu ses gains" au regard des difficultés qui s'annoncent pour le vote devant le Parlement britannique, a observé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

Après plusieurs jours et nuits de négociations, les négociateurs de l'UE et du Royaume-Uni ont trouvé jeudi un compromis sur les points problématiques qui, selon Londres, empêchaient toute ratification, en particulier sur les moyens déployés pour éviter tout retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Mais aussitôt l'annonce faite, le parti unioniste nord-irlandais DUP, allié clé du Parti conservateur de Boris Johnson, a affirmé son opposition à l'accord trouvé, qui semble compromettre son adoption par le Parlement.

"Le marché attend maintenant le feu vert des parlementaires et l'éloignement de la perspective d'un retournement de situation. Il est prudent, mais ne veut pas pour autant croire au pire", a estimé M. Baradez.

Les investisseurs ont également pris connaissance de données macroéconomiques peu encourageantes entre la révision à la baisse de la prévision de croissance de l'Allemagne pour 2020 et le repli aux États-Unis de la production industrielle américaine ainsi que des mises en chantier de logements en septembre.

"Ces statistiques confirment le ralentissement et cela a un peu pesé", a noté M. Baradez.

Dans ce contexte, les publications d'entreprises, qui commencent à s'étoffer en Europe, sont un peu passées au second plan.

Pernod Ricard a perdu 4,17% à 159,65 euros, pénalisé par un ralentissement de sa croissance organique plus important que prévu en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse de 4% au premier trimestre 2019/2020, à 2,48 milliards d'euros.

Faurecia a plongé de 6,52% à 42,02 euros, après un chiffre d'affaires en dessous des attentes au troisième trimestre, même si le groupe a confirmé ses objectifs annuels. Dans son sillage, Valeo s'est replié de 2,16% à 31,64 euros, Plastic Omnium de 2,33% à 23,44 euros et Michelin de 0,90% à 104,50 euros.

Iliad a profité en revanche (+3,76% à 91,58 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "sur-performance" contre "neutre" auparavant par JPMorgan.

Rexel s'est apprécié de 0,88% à 10,92 euros après la confirmation de ses objectifs financiers annuels dans la foulée de ventes en hausse de 3,3% au troisième trimestre, à 3,42 milliards d'euros.

Publicis a perdu 1,67% à 37 euros. Standard and Poor's a abaissé mercredi la note de long terme du groupe, une semaine après que Publicis a revu à la baisse ses ambitions pour 2019 et 2020.