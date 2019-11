La Bourse de Paris prend ses bénéfices après Trump et avant Powell

La Bourse de Paris a fini en léger retrait (-0,21%) mercredi, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices après des propos peu encourageants de Donald Trump au sujet du commerce et avant un discours du président de la Fed Jerome Powell.

L'indice CAC 40 a cédé 12,66 points à 5.907,09 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,3 milliards d'euros. Mardi, il avait fini en hausse de 0,44%, atteignant un niveau inédit depuis le 23 juillet 2007.

"Nous avons senti hier, dans les déclarations de Donald Trump, une tonalité un peu plus dure envers la Chine, notamment sur la question de l'annulation partielle ou totale des taxes déjà en vigueur, voire même sur la question de l'entrée en vigueur des taxes de décembre", a résumé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste à IG France. Nous sentons "que c'est un point de friction entre Pékin et Washington qui n'est pas réglé", a-t-il poursuivi, d'où "le sentiment un peu défiant et négatif" du marché ce mercredi.

Le président américain a répété qu'un accord partiel "pourrait intervenir bientôt" pour commencer à résoudre le conflit avec Pékin, qui dure depuis mars 2018. Il a néanmoins affirmé qu'il n'hésiterait pas à rehausser encore les taxes douanières appliquées à la Chine si un accord parcellaire n'était pas conclu.

Concernant le volet commercial européen, l'administration Trump devrait annoncer cette semaine un report de la décision d'imposer ou non des droits de douane supplémentaires dans le secteur automobile, ont indiqué mardi deux sources industrielles à l'AFP.

Il pourrait y avoir "un peu de prise de gains avant les propos de Jerome Powell", a estimé M. Baradez. Les investisseurs attendaient en effet mercredi, après la clôture des Bourses européennes, une audition du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) devant une commission parlementaire.

D'après les commentaires qu'il devrait prononcer dans un propos liminaire, l'institution devrait faire une pause dans ses interventions sur les taux directeurs "tant que les informations sur l'économie restent conformes à [sa] prévision d'une croissance économique modérée, d'un marché de l'emploi fort et d'une inflation proche de notre objectif de 2%".

Les titres cycliques ont été les plus délaissés, à commencer par ceux de la métallurgie, sensible à la guerre commerciale. ArcelorMittal a baissé de 2,39% à 15,21 euros, Aperam de 3,33% à 27,55 euros et Eramet de 3,53% à 48,33 euros.

Le secteur automobile s'est essoufflé, à l'instar de Peugeot (-2,10% à 23,80 euros) et Renault (-1,78% à 44,88 euros).

Le secteur bancaire a également été éprouvé: Société Générale s'est replié de 2,10% à 28,16 euros, Crédit Agricole de 1,92% à 12,49 euros, Natixis de 1,57% à 3,95 euros et BNP Paribas de 1,42% à 50,15 euros.

A contrario, les valeurs défensives telles que Rémy Cointreau (+1,50% à 122,10 euros), Pernod Ricard (+0,95% à 169,65 euros) et Danone (+1,48% à 75,18 euros) ont tiré leur épingle du jeu.

Air Liquide a progressé de 0,97% à 119,75 euros. Il envisage la cession de sa filiale allemande Schülke, un spécialiste de l'infection, de la prévention et de l'hygiène.