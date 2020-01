La Bourse de Paris rebondit, soutenue par des chiffres américains

La Bourse de Paris a fini en net rebond mardi (+1,07%), effaçant une partie des pertes de la veille, grâce à des chiffres américains meilleurs que prévu qui ne font cependant pas oublier la situation sanitaire en Chine.

L'indice CAC 40 a gagné 62,80 points à 5.925,82 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,87 milliards d'euros. La veille, la cote parisienne avait fini en net recul (-2,68%).

Après une ouverture en territoire positif, la place parisienne s'est ensuite attardée autour de l'équilibre avant d'afficher plus de solidité dès la publication d'indicateurs américains.

Les commandes de biens durables aux États-Unis ont plus fortement augmenté en décembre que ce qu'attendaient les analystes. Tout comme la confiance des consommateurs, qui a continué à s'améliorer en janvier.

"Le problème sous-jacent, à savoir la peur autour du coronavirus, reste entier", souligne Michaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale à Oddo Securities, pour qui ce rebond est purement "technique".

La Chine a promis mardi la "transparence" face au "démon" de l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 100 morts dans le pays. Une cinquantaine de malades ont été répertoriés dans une douzaine d'autres pays à travers le monde.

"Il faut s'attendre à pas mal de volatilité dans les semaines à venir", prévient M. Jacoby.

"En plus des projections anxiogènes ou rassurantes liées au commerce international, du fait du virus, et d'une possible augmentation des malades au niveau international", les investisseurs vont se pencher sur une ribambelle d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprises, explique-t-il

Du côté des valeurs, celles qui avaient été très vendues lundi ont rebondi, à l'instar d'ArcelorMittal (+2,68% à 13,95 euros).

Le secteur du luxe est lui aussi remonté: LVMH (+2,74% à 412 euros), Kering (+1,66% à 561,80 euros) et Hermès (+0,91% à 686,60 euros).

Le titre pétrolier TechnipFMC a reculé de 2,67% à 15,50 euros, pénalisé par la baisse des cours du pétrole.

Carrefour a été en état de grâce (+2,99% à 15,68 euros), toujours soutenu par son chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes des analystes.

Airbus était bien orienté (+1,01% à 134,24 euros) grâce à un "accord de principe" signé avec les autorités françaises, britanniques et américaines, en particulier face à des allégations de "corruption".

Renault a progressé (+1,30% à 35,56 euros) après avoir annoncé la convocation d'un conseil d'administration dans l'après-midi destiné à valider la nomination comme directeur général de Luca de Meo, débauché de Volkswagen. Peugeot a pris 2,11% à 19,13 euros.