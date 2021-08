La Bourse de Paris poursuit sur sa trajectoire (+0,14%)

La Bourse de Paris poursuivait doucement son ascension vendredi (+0,14%) vers son plus haut niveau historique de septembre 2000, poussée par de nouveaux records à Wall Street.

A 09H20, l'indice CAC 40 prenait 9,30 points à 6.891,77 points après avoir clôturé dans le vert les trois séances précédentes.

Côté indicateur, la séance s'annonce calme avec comme point de mire principal la première estimation de l'indice de la confiance des consommateurs américains en août (Université du Michigan).

Cette semaine, les chiffres de l'inflation ont laissé les investisseurs un peu perplexes devant à la fois un léger ralentissement des prix à la consommation mais aussi une forte progression de l'indice des prix à la production, de quoi prolonger les interrogations quant à l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

"Pour l'heure, les marchés semblent partir sur l'hypothèse de base qu'une diminution des achats d'actifs de la Fed est à venir et semblent s'accomoder de cette idée, et tant que la discussion ne se déplace pas sur le sujet plus sensible de hausse des taux, la tendance actuelle d'une course aux sommets devrait se poursuivre", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Pour l'instant, aucune échéance pour un début de resserrement monétaire de la part de la Banque centrale américaine n'a été fixée officiellement et les experts attendent des précisions lors du symposium de Jackson Hole, réunion annuelle entre les grands argentiers de la planète qui se tiendra fin août.

La période de l'automne a été évoquée par plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Fed qui se sont exprimés cette semaine.