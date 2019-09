La Bourse de Paris stable avant le rapport mensuel sur l'emploi américain

La Bourse de Paris évoluait sur une note stable (+0,03%) vendredi matin, temporisant après sa forte ascension des dernières séances à la faveur de signes d'apaisement sur plusieurs dossiers, et avant le rapport mensuel sur l'emploi américain.

A 09H23, l'indice CAC 40 grappillait 1,67 point à 5.595,04 points. La veille, il avait fini en nette hausse de 1,11%.

"Après un retour vers leurs points hauts récents, les indices américains et européens vont devoir trouver du carburant supplémentaire", a estimé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC, selon lequel "cette séance sera dédiée aux chiffres mensuels de l'emploi américain" qui seront publiés à 14H30.

"Sur les deux principaux sujets qui agitent les relations internationales, les négociations sino-américaines et le Brexit, il n'y a toujours aucune issue évidente en vue. Néanmoins, les signes récents d'apaisement ont porté les marchés et fait rebondir les taux, permettant aux banques et aux (valeurs) cycliques de respirer", a-t-il rappelé.

Les investisseurs devraient en effet garder un oeil, ce vendredi, sur les derniers développements en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Boris Johnson, déterminé à des élections anticipées, se rend en Ecosse dans un climat de pré-campagne, au moment où la Chambre des Lords devrait entériner le texte de loi pour un report du Brexit, prévu le 31 octobre.

En France, le ministre des Finances Bruno Le Maire a confirmé la prévision de 1,4% de croissance pour l'économie française en 2019, dans une interview au quotidien la Croix. Le déficit commercial du pays s'est quant à lui replié à 4,6 milliards d'euros au mois de juillet, contre 5,3 milliards en juin.

En matière de valeurs, Safran continuait à être porté (+1,88% à 140,60 euros) par le net relèvement de ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels annoncé la veille, qui a déjà permis au titre de finir en hausse de plus de 5% jeudi. Il profitait en outre d'un relèvement de sa recommandation à "sur-pondération" contre "neutre" auparavant par JP Morgan.

Peugeot SA montait de 1,26% à 21,73 euros après la présentation jeudi d'un nouveau plan stratégique pour remonter la pente en Chine, visant une meilleure rentabilité et 400.000 véhicules vendus en 2025 sur le plus gros marché mondial, où il a subi revers sur revers ces dernières années.