La Bourse de Paris en légère baisse (-0,15%)

La Bourse de Paris refluait légèrement jeudi matin (-0,15%), prenant le temps de digérer les annonces de la Banque centrale américaine qui a renoncé à remonter ses taux directeurs cette année.

A 09H28, l'indice CAC 40 perdait 8,02 points à 5.374,64 points. La veille, il avait fini en recul de 0,80%, rompant avec sept séances de hausses d'affilée.

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi qu'elle abandonnait l'idée de relever les taux d'intérêt cette année, dans la perspective d'un ralentissement plus marqué de la croissance aux Etats-Unis et d'une inflation toujours plus contenue.

L'institution "confirme son nouveau mantra: la patience", a observé Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

Cette réunion introduit un "doute dans l'esprit des investisseurs" au sujet de "la vigueur économique et de l'inflation", ont également estimé les experts de Mirabaud Securities Genève. Selon eux, ils "vont maintenant se demander quand sera la prochaine baisse des taux" d'intérêt.

Une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est également attendue dans la journée.

Le Brexit restera par ailleurs au coeur de l'attention des investisseurs, à l'occasion d'un dernier sommet de deux jours de l'Union européenne avant la date-butoir du 30 mars.

Theresa May va présenter jeudi à Bruxelles sa demande d'un report de trois mois du Brexit. L'Union européenne est prête à accorder au Royaume-Uni un court délai à condition que les députés votent l'accord de divorce négocié par la Première ministre, lui a répondu mercredi le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Le divorce prend "une tournure dramatique" mais, à ce stade, "les marchés ne parviennent pas à intégrer pleinement ce risque, la situation évoluant d'heure en heure", a souligné M. Le Liboux.

Le groupe de verres ophtalmiques EssilorLuxottica perdait 4,57% à 100,20 euros, pénalisé par la crise entre actionnaires italiens et français qui avaient permis la fusion il y a six mois: le camp italien a rejeté mercredi la responsabilité de la crise de gouvernance sur la partie française, laquelle s'est dite "consternée" par cette attaque.

Le restaurateur Elior reculait de 1,11% à 12,46 euros, après avoir annoncé être "récemment entré" en discussions exclusives avec le fonds d'investissement PAI Partners pour lui vendre sa filiale de restauration de concession Areas.

Le pétrolier Maurel et Prom montait de 2,31% à 3,77 euros, dynamisé par le bond de son bénéfice net en 2018.

Le laboratoire Stallergenes Greer décollait de 40,93% à 36,50 euros, approchant des 37 euros de l'offre de rachat du fonds d'investissement Ares Life Sciences, propriété de la richissime famille suisse Bertarelli.