La Bourse de Paris rebondit

La Bourse de Paris se voulait optimiste mercredi matin quant aux perspectives de reprise économique, prenant 0,58% au lendemain d'une forte baisse et d'une séance mitigée à Wall Street.

A 09H45, l'indice vedette CAC 40 prenait 37,94 points à 6.545,42 points. Mardi, il avait fini en net repli de 0,91%.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, à la suite de la publication d'un indicateur américain attestant d'une croissance moins rapide que prévu du secteur des services en juin.

Le Dow Jones a ainsi perdu 0,60%, le Nasdaq a gagné 0,17% pour atteindre un nouveau record, tandis que l'indice élargi S&P 500 s'est replié de 0,20%.

L'indicateur sur les services a porté "le message que le passage de la période du rebond (forcément courte) à celle de la reprise (espérée comme devant être davantage pérenne) pourrait intervenir plus vite et engendrer un tassement de la croissance économique peut-être plus marqué qu'initialement espéré", constate Hervé Goulletquer, analyste chez LBPAM.

"On savait le déroulé inévitable et on se cachait probablement les incertitudes sur son calendrier et son ampleur. L'interrogation se pose désormais", ajoute-t-il.

Optant donc pour l'optimisme mercredi matin, les investisseurs vont ensuite porter leur attention sur les Minutes de la Réserve fédérale (Fed), le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine publié dans la soirée.

En attendant, en France, lesté par les approvisionnements énergétiques, le déficit commercial a continué de se creuser en mai, pour atteindre 6,6 milliards d'euros, et se rapproche de son niveau historique de juin et juillet 2020 (-7,3 mds d'euros), ont annoncé mercredi les Douanes.

En Allemagne, la production industrielle a reculé en mai de 0,3%, en raison des problèmes actuels d'approvisionnement en matériaux et composants, qui plombent le secteur.

En Europe, la Commission européenne va pour sa part dévoiler ses prévisions économiques en fin de matinée, tandis que, du côté des indicateurs, les emplois vacants aux Etats-Unis sont aussi au programme.

EDF survolté

Le géant français de l'énergie (+2,24% à 11,43 euros) était en nette progression. EDF a révisé à la hausse son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, après avoir relevé son estimation de production nucléaire en France. Il vise désormais un Ebitda de plus de 17,7 milliards d'euros, contre plus de 17 milliards d'euros précédemment.

Alstom encore en queue du CAC 40

Déjà malmené mardi, le constructeur ferroviaire français (-1,57% à 39,47 euros) était encore la lanterne rouge de l'indice vedette de la Bourse de Paris, après sa journée investisseurs et des propos de son PDG expliquant qu'il faudrait trois ans pour digérer Bombardier Transport, acheté fin janvier.

TotalEnergies recherché

Profitant de cours de l'or noir en hausse après leur accès de faiblesse de la veille, TotalEnergies (+0,77% à 38,20 euros) se distinguait de manière positive.