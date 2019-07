La Bourse de Paris à l'équilibre en début de journée

La Bourse de Paris a débuté mardi quasiment à l'équilibre (-0,01%), les investisseurs étant surtout tournés vers les Etats-Unis, où une première salve de résultats d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire, est attendue plus tard dans la journée.

A 09H31, l'indice CAC 40 reculait de 1,33 point à 5.576,88 points. Lundi, il avait fini sur une légère progression de 0,10%.

Portée par la perspective d'une baisse de taux d'intérêt de la Banque centrale (Fed) aux Etats-Unis, Wall Street évolue actuellement à des niveaux record, et les premiers résultats des entreprises américaines sont donc particulièrement attendus.

"La tendance à la hausse des marchés a été guidée par la légère amélioration des relations sino-américaines et par la perception d'une baisse de taux par la Fed, donc la saison des résultats pourrait pousser des investisseurs à prendre leurs bénéfices", prévient David Madden, analyste chez CMC Markets.

"L'attention du marché va rester focalisée sur les résultats d'entreprises cette semaine mais aura un œil attentif aussi aux discours prévus par les membres de la Fed cet après-midi", prédit de son côté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Plusieurs banquiers centraux dont celui de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell doivent notamment s'exprimer à l'occasion d'une conférence organisée par la Banque de France dans le cadre de la présidence française du G7.

"L'enjeu n'est plus de savoir si la banque centrale va baisser ses taux à la fin du mois, mais plutôt de savoir de quelle ampleur sera la baisse", selon Christopher Dembik.

Côté valeurs, Bouygues prenait la tête de l'indice (+1,72% à 32,56 euros). La France a officiellement lancé lundi sa procédure d'attribution des fréquences 5G.

Les autres opérateurs téléphoniques connaissaient des fortunes plus diverses: Orange baissait légèrement (-0,04% à 13,30 euros) et Illiad, maison-mère du groupe Free tombait plus nettement (-1,35% à 94,70 euros).

LVMH progressait de 0,09% à 380,40 euros après l'annonce d'un accord avec la maison de la créatrice britannique Stella McCartney qui avait quitté l'an dernier le giron du groupe Kering.

Kering justement s'appréciait de 0,42% à 522,10 euros tandis que l'autre géant du luxe Hermes prenait 0,13% à 633 euros.

Renault cédait 1,01% à 51,88 euros, ses ventes mondiales ont baissé de 6,7% au premier semestre, à 1,9 million de véhicules.

Société Générale montait de 0,48% à 22,93 euros. La banque française engagée dans un plan de rationalisation de ses activités, va céder sa filiale aux Antilles à une filiale du fonds américain Cerberus.

Les autres banques étaient en ordre dispersé, à l'image de Crédit Agricole (+0,23% à 11,04 euros) ou BNP (-0,09% à 42,80 euros).

Recyclex était sanctionné (-5,10% à 4,93 euros) pour la reprise de sa cotation après plus d'une semaine de suspension, à la demande du spécialiste du recyclage des métaux. Le groupe, qui souffre de la chute des cours a annoncé avoir toujours besoin de 40 millions d'euros supplémentaires pour sa trésorerie en 2020 et 2021.