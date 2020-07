La Bourse de Paris dans le rouge, nerveuse avant la reprise du sommet européen

La Bourse de Paris creuses ses pertes après l'ouverture lundi, nerveuse en attendant les résultats du sommet européen dont les négociations se poursuivent pour le quatrième jour consécutif.

A 10H00, la cote parisienne refluait de 0,65% à 5.036.11 points. Vendredi, elle avait fini en repli de 0,31%, en conclusion d'une semaine où elle a progressé néanmoins de 1,99%.

"Les actions européennes ont été molles à l'ouverture lundi" tandis que les discussions pour un plan de soutien européen se prolongent, indique Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Les négociations à Bruxelles, initialement prévues vendredi et samedi, doivent reprendre dans la journée de lundi, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement n'ayant jusqu'ici pas trouvé d'accord sur un plan de relance commun.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, médiateur du sommet, doit présenter un nouveau projet de compromis.

Le montant des aides accordées sous forme de subventions continue de susciter la discorde, les pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche) et la Finlande, souhaitant le faire baisser en deçà des 500 milliards d'euros prévus dans la première proposition.

"Le plus vite les 27 pourront se mettre d'accord, le mieux ce sera pour tout le monde, en particulier pour des pays comme l'Espagne et l'Italie, qui ont été durement touchés par la crise sanitaire et dépendent fortement du tourisme", note David Madden, analyse de CMC Markets.

"Le marché a encore de multiples raisons d’être inquiet, notamment en ce qui concerne la pandémie" note Christopher Dembik responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Sa résurgence depuis quelques semaines aux Etats-Unis, pays le plus touché, représente "le principal risque" pour l'économie américaine, a estimé vendredi le FMI. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin a déclaré que les petites et moyennes entreprises "les plus touchées" par la crise du Covid-19 devraient bénéficier d'un deuxième prêt fédéral, en priorité dans les secteurs du voyage et de la restauration.

"Les résultats d’entreprises, qui seront le point d’attention majeur cette semaine, devraient également rappeler que la parenthèse de la crise est encore très loin d’être fermée", poursuit M. Dembik.

Du côté des valeurs, seule Téléperformance résistait au marasme, une recommandation à "surpondérer" des analystes de Morgan Stanley poussait le titre nettement à la hausse (+2,72% à 237,90 euros).

Casino perdait 2,04% à 27,83 euros. Sa maison-mère, Rallye, a annoncé vendredi avoir remboursé l'intégralité de ses opérations de dérivés grâce à un financement de 210 millions d'euros obtenu auprès de Fimalac, la société d'investissement détenue par l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.