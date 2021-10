La Bourse de Paris en nette baisse

La tendance était négative lundi matin à la Bourse de Paris (-0,91%), suspendue à des annonces du promoteur immobilier chinois ultra-endetté Evergrande et focalisée sur la réunion de l'Opep+.

A 9H37, l'indice CAC 40 perdait 59,07 points à 6.458,62 points, lesté par le secteur du luxe. Vendredi, la cote parisienne avait terminé sans direction (-0,04% à 6.517,69 points).

"La hausse des prix de l'énergie et les craintes d'inflation qui en découlent pourraient forcer l'OPEP+ à accélérer le processus et augmenter ainsi la production pour ne pas laisser les prix s'envoler", estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

La progression des prix sur les matières premières et l'énergie commence à "sérieusement inquiéter les investisseurs et la saison des résultats du troisième trimestre qui va commencer dans quelques semaines pourrait prendre de court certains intervenants de marché", écrit de son côté Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie de Saxo Banque.

Les marchés surveilleront également toute annonce concernant le promoteur immobilier chinois ultra-endetté Evergrande, qui a suspendu lundi sa cotation à la Bourse de Hong Kong, sans donner de raison.

Ils suivront aussi l'évolution des discussions sur le programme de réformes de Joe Biden qui bloque au Congrès sur le volet des investissements dans le tissu social faute de consensus au sein des démocrates.

Aucune statistique majeure n'est attendue au cours de la séance. Il faudra attendre les indices PMI de septembre en zone euro et aux Etats-Unis mardi.

Mais les investisseurs analyseront surtout l'enquête ADP dans le secteur privé mercredi et le rapport mensuel du département du Travail (NFP) vendredi.

Carrefour en baisse

Le titre Carrefour régressait de 0,49% à 15,28 euros. Après un article du Monde évoquant des discussions avec Carrefour sur un rapprochement avec Auchan, le président de l'Association familiale Mulliez (AFM), propriétaire d'Auchan, a affirmé dimanche dans la Voix du Nord qu'il ne vendrait "jamais" Auchan.

Saint-Gobain acquiert le distributeur de matériaux Raboni Normandie

Le titre perdait 1,66% à 55,57 euros après l'annonce de l'acquisition du distributeur Raboni Normandie, qui permet au groupe de matériaux de renforcer son réseau de points de vente en France.

Recommandation en hausse pour Eutelsat

L'action Eutelsat grappillait 0,16% à 1,18 euros après une hausse de recommandation sur le titre à "neutre" à la place de "sous-performer" par Exane BNP Paribas, selon Bloomberg.