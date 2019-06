La Bourse de Paris lestée par le recul du secteur technologique américain

La Bourse de Paris évoluait en baisse mardi matin (-0,46%), lestée par le plongeon du secteur technologique américain et dans un climat de tensions commerciales toujours vives entre les Etats-Unis et la Chine.

A 09H43, l'indice CAC 40 perdait 23,97 points à 5.217,49 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,65%.

"Les marchés actions européens avaient réussi hier à monter malgré le contexte commercial négatif", mais "dans la nuit le marché américain a été sérieusement touché par les craintes" au sujet d'enquêtes sur les pratiques en matière de concurrence de grands noms de la tech, a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Les interrogations concernant les déboires judiciaires de plusieurs grands groupes technologiques américains et la poursuite des tensions commerciales entre Washington et le reste du monde" pèsent sur les indices européens, ont également estimé les experts de Mirabaud Securities Genève.

La commission judiciaire de la Chambre des représentants a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur "la concurrence sur le marché numérique". Un peu plus tôt, le Wall Street Journal affirmait que la Federal Trade Commission (FTC) américaine, qui mène depuis un an des investigations sur les pratiques de Facebook en matière de respect de la vie privée et des données des utilisateurs, comptait les élargir aux questions de concurrence.

Selon le WSJ, la FTC et le ministère de la Justice --qui se partagent le rôle d'autorité de la concurrence aux États-Unis-- se sont répartis la tâche: Facebook pour la FTC, Google pour le ministère qui s'apprête à ouvrir aussi une enquête. Le ministère songe également à se pencher sur Apple, et la FTC sur Amazon, d'après d'autres informations de presse.

Côté commercial, Mexico est passé à l'offensive pour convaincre les États-Unis d'annuler les taxes douanières. Le président américain, en visite à Londres, compte pour sa part faire pression sur le Royaume-Uni pour exclure Huawei de son réseau 5G.

Sur le terrain des valeurs, le secteur technologique accusait le coup. STMicroelectronics perdait 1,02% à 13,61 euros, tout comme Altran Technologies (-2,20% à 10,47 euros).

Renault progressait de 1,70% à 55,17 euros. Les investisseurs attendaient avec une attention toute particulière le conseil d'administration du constructeur qui se réunit dans l'après-midi pour répondre à la proposition de fusion formulée par le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA) qui a reçu un soutien conditionnel du gouvernement français.