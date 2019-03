La Bourse de Paris baisse de 0,26%

La Bourse de Paris déclinait vendredi (-0,26%), malgré une ouverture en hausse, subissant la déception d'un repli du baromètre d'activité du secteur privé en France, en particulier à l'exportation.

A 09H35, l'indice CAC 40 se repliait de 0,26%, soit 15,30 points à 5.363,55 points. La veille, il avait fini sur une note hésitante (-0,07%) à 5.378,85 points.

Wall Street a terminé en forte hausse jeudi, soutenue par une envolée des valeurs technologiques.

Le CAC a ouvert en hausse, puis viré au rouge après la déception du baromètre du secteur privé en France, calculé par le cabinet IHS Markit: l'activité est repartie en baisse en mars, en raison notamment d'une forte contraction du volume des nouvelles affaires à l'exportation.

L'indice composite de l'activité globale, qui s'était redressé en février, à 50,4 points, est retombé à 48,7 points en mars. Ce niveau, le plus faible depuis deux mois, signale un retour à la contraction de l'activité du secteur privé.

Cependant, nombre d'autres statistiques vont éclairer sur la façon dont "l'économie de la zone euro et particulièrement celle de l'Allemagne tiennent le coup face au Brexit " et au climat de "conflit commercial non résolu entre la Chine et les Etats-Unis", a rappelé Jasper Lawler, analyste de London Capital Group.

Les investisseurs suivront aussi aux Etats-Unis les chiffres des reventes de logements en février et le baromètre d'activité dans l'industrie manufacturière.

Sur le front du Brexit, le Royaume-Uni a "gagné deux semaines supplémentaires", la date limite passant du 29 mars au 12 avril, car "l'Union Européenne a mis de l'eau dans son vin", mais "Theresa May ne devra pas attendre la dernière minute pour présenter son accord, pour la troisième fois à la Chambre des Communes", a souligné Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les investisseurs garderont aussi un oeil sur la Chine qui s'apprête à signer un protocole d'accord pour sceller la participation de l'Italie, --premier pays du G7 à le faire--, au projet de "nouvelles routes de la soie" en dépit des inquiétudes manifestées à Bruxelles et à Washington. Ils continueront aussi de suivre toute évolution en matière de négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Le secteur technologique prospérait dans le sillage du bond des géants américains la veille à Wall Street. Soitec gagnait ainsi 3,07% à 73,75 euros, à l'instar d'Ubisoft (+1,24% à 81,88 euros), de STMicroelectronics (2,05% à 15,16 euros), d'Atos (+0,78% à 87,96 euros) et d'Alten (+0,16% à 95,10 euros).

Carrefour prenait 1,88% à 17,33 euros. Le distributeur veut négocier rapidement un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) dans ses hypermarchés français, qui pourrait concerner 1.500 postes, selon des sources syndicales.

Sequana était suspendu jusqu'à nouvel avis, à la demande du groupe papetier, qui obtenu la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, comme il demandait compte tenu des incertitudes dans le litige qui l'oppose au britannique BAT.