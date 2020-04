La Bourse de Paris positive en attendant la réunion de la BCE

La Bourse de Paris a débuté en hausse jeudi, en attendant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au lendemain d'une séance dynamisée par des annonces sur un potentiel traitement contre le coronavirus.

A 09H36, l'indice CAC 40 prenait 0,24%, soit 11,22 points à 4.682,33 points. La veille, il avait fini en progression de 2,22%.

"Les Bourses sont emballées par" le traitement du laboratoire américain Gilead. "Il faudra des confirmations supplémentaires cependant et cet antiviral ne fera pas disparaître le coronavirus. Mais les marchés, tenus à bout de bras par les banques centrales, sont clairement dans l'idée de retenir les bonnes nouvelles et de ne pas s'offusquer des mauvaises, notamment macroéconomiques", a estimé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

L'annonce de résultats encourageants par la biotech Gilead Sciences contre la pandémie qui a déjà fait au moins 224.402 morts, et ce même si des experts préviennent que les résultats intégraux n'ont pas encore été publiés, tout comme la détermination affichée par la Fed, ont largement alimenté l'optimisme mercredi sur les marchés.

La banque centrale américaine a promis mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours, de faire tout ce qu'elle pourrait pour sauver l'économie américaine, appelée à plonger dans les mois à venir, mettant fin à plus d'une décennie de croissance.

Aujourd'hui, c'est "la BCE qui est le rendez-vous le plus important de la journée. L'institution francfortoise ne devrait pas toucher aux taux directeurs, mais certains observateurs espèrent de nouvelles mesures afin de contrecarrer les hésitations des dirigeants européens sur le plan de relance", a ajouté M. Le Liboux.

En Chine, l'activité manufacturière s'est tassée en avril après un rebond surprise le mois précédent. Le PIB de la France s'est contracté de 5,8% au premier trimestre en raison du confinement.

Côté valeurs, les publications continuaient à se suivre en ordre serrée. Et l'aéronautique fortement éprouvé par la crise effectuait une remontée spectaculaire.

Airbus s'installait comme la veille en tête de l'indice CAC 40 (+6,66% à 62,28 euros) au lendemain de résultats qui ont globalement rassuré malgré les pertes.

Juste derrière, Safran bondissait de 5,48% à 92,08 euros. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% au premier trimestre, affecté depuis mars par la crise du secteur aérien due à la pandémie.

A l'autre extrémité, Société Générale perdait 3,61% à 15,04 euros. La banque a annoncé une perte de 326 millions d'euros, plombée par sa banque de financement et d'investissement et des provisions de plus de 550 millions d'euros pour faire face au coronavirus et à "deux dossiers exceptionnels de fraudes".