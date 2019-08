La Bourse de Paris monte de 0,61%

La Bourse de Paris bénéficiait lundi matin (+0,61%) d'espoirs de mesures de relance économique et de détente apparente dans le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

A 09H44, l'indice CAC 40 prenait 0,61%, à 5.333,02 points, dans le sillage du gain de 1,22% vendredi.

"Le fait que Trump et la Chine continuent de se parler apporte un certain optimisme aux marchés, même si les Etats-Unis ne sont pas prêts à un accord dans l'immédiat", observe Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Washington et Pékin tentent activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose, a expliqué dimanche le principal conseiller économique de Donald Trump.

En outre, "les espoirs de mesures de stimulus de plusieurs pays de la planète contribuent à dynamiser l'humeur des marchés", selon M. Lawler, qui cite les efforts de la Chine visant à réduire les coûts de financement des entreprises, la promesse d'augmenter les dépenses en Allemagne en cas de récession et la perspective de nouvelles réductions d'impôts aux Etats-Unis.

Au Japon, la nouvelle baisse des exportations, principalement à destination de la Chine, a causé en juillet le troisième déficit de l'année, après janvier et mai.

En Argentine, la note des emprunts d'Etat a été abaissée par les agences Fitch et S and P Global Ratings, en raison des incertitudes qui entourent les réformes économiques tandis que le ministre des Finances a démissionné samedi, au terme d'une semaine qui a vu le peso et la Bourse perdre respectivement plus de 20% et 30%.

Les actions des sociétés les plus dépendantes de la croissance mondiale poursuivaient leur rebond de fin de semaine. Dans la métallurgie, Eramet gagnait 2,54% à 39,91 euros, Aperam 2,23% à 20,13 euros, ArcelorMittal 2,26% à 12,04 euros et Vallourec 2,95% à 2,41 euros.

Dans le pétrole, Total prenait 1,09% à 43,79 euros, TechnipFMC 1,80% à 21,36 euros et CGG 2,41% à 1,68 euro.

Air France-KLM gagnait 1,91% à 10,39 euros, malgré le préavis de grève pour la rentrée du syndicat des pilotes de ligne (SPL) de Transavia France.