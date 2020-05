La Bourse de Paris monte de 0,91%, en attendant l'emploi américain

La Bourse de Paris montait vendredi (+0,91%), poursuivant sa course dans le vert, en attendant un rapport mensuel sur l'emploi en avril aux Etats-Unis qui devrait être largement affecté par la crise sanitaire.

A 09H18, l'indice CAC 40 prenait 40,79 points à 4.542,23points. La veille, il avait fini dans le vert (+1,54%).

Les indices européens profitent "de la clôture des marchés américains euphorisés par la réouverture progressive de l’économie (américaine et mondiale) et le passage en territoire positif (depuis le début de l’année) du Nasdaq", a estimé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La nervosité pourrait cependant monter d’un cran avant les chiffres de l’emploi américain d’avril qui devraient montrer une nette détérioration", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis voient affluer des millions de nouveaux chômeurs chaque semaine depuis mars, et le taux de chômage d'avril, publié en début d'après-midi sera la premier à refléter l'ampleur de la crise du Covid-19.

Il pourrait approcher les 20%, deux fois plus qu'au coeur de la grande récession de 2009, les analystes les plus optimistes tablant sur un peu plus de 16%.

La reprise du dialogue entre Chinois et Américains, avec la promesse d'appliquer leur accord commercial préliminaire, difficilement acquis en début d'année, devrait aussi être accueillie favorablement par les investisseurs.

Après plus de quatre mois de silence et des tensions très fortes entre les deux pays au sujet du coronavirus, les négociateurs chinois et américains se sont en effet engagés vendredi, lors d'un entretien téléphonique, à mettre en oeuvre leur accord commercial "de phase une".

Côté valeurs, la bonne orientation de l'indice jouait en faveur des titres les plus chahutés par la crise, alors qu'à l'inverse quelques prises de bénéfices s'opéraient sur ceux qui ont le mieux résisté, à l'instar de Sanofi sur la dernière marche de l'indice CAC 40 avec une baisse de 0,72% à 90,10 euros.

A l'autre extrémité, Airbus montait de 2,67% à 57,24 euros profitant de l'annonce d'une commande de neuf avions A320 et A321 et livré 14 appareils au cours en avril, a annoncé jeudi l'avionneur européen, affecté par la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19.

Air France-KLM gagnait également 3,32% à 4,23 euros. L'entreprise a pourtant essuyé les premiers effets du Covid-19 sur son trafic, avec une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre, et elle anticipe des retombées encore plus désastreuses pour ses finances d'ici l'été.

Le secteur automobile bénéficiait aussi du courant porteur. Renault grimpait de 1,76% à 17,39 euros et Peugeot de 1,85% à 13,18 euros.