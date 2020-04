La Bourse de Paris positive à l'entame d'une semaine chargée

La Bourse de Paris retrouvait le goût du risque (+1,91%) au début d'une semaine chargée en termes de politique monétaire, de statistiques et de publications d'entreprises.

A 09H33, l'indice CAC 40 avançait de 86,25 points à 4.479,57 points. Vendredi, la place parisienne avait fini en net repli (-1,30%).

"Les marchés continuent de jouer une amélioration rapide de la situation dans les pays occidentaux avec un déconfinement progressif qui va se mettre en place dans les jours et les semaines à venir", écrit Tangi le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

"Coté statistiques et résultats d’entreprises, la semaine sera chargée avec la publication du Produit intérieur brut en zone euro et aux Etats-Unis pour le premier trimestre, les déclarations de politiques monétaires de la Fed mercredi et de la BCE jeudi ou encore la publication d'un nombre important de résultats de sociétés pour le premier trimestre de l'année", énumère Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

"Les chiffres de la croissance en Europe, Canada et Etats-Unis devraient offrir le premier aperçu sur l'ampleur des dommages économiques, écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste à Swissquote Bank.

Sur le marché du pétrole, la tendance n'était pas à l'amélioration: le prix du baril de brut américain continuait de plonger sur le marché asiatique en raison de la chute de la demande provoquée par l'épidémie de coronavirus et des inquiétudes quant aux capacités de stockage. Et ce, même si les producteurs s'apprêtent à baisser la production pour stimuler le marché.

L'administration américaine envisage d'accorder des prêts aux entreprises pétrolières, en grandes difficultés face à la chute des prix de l'or noir, a indiqué dimanche le secrétaire au Trésor qui estime par ailleurs que l'économie va "vraiment rebondir" au troisième trimestre.

La détente se poursuivait sur les rendements obligataires grâce au maintien de la note souveraine de l'Italie par l'agence S&P Global Ratings.

Sur le SBF 120, l'action Air France-KLM grimpait de 5,33% à 4,70 euros. Le directeur général du groupe Benjamin Smith ne prévoit pas de retour à une activité normale avant deux ans, mais souligne que le prêt de l'Etat français et des banques de 7 milliards d'euros va permettre "de passer la période la plus difficile".

Les valeurs bancaires repartaient à la hausse : BNP Paribas (+4,66% à 27,48 euros), Société Générale (+3,30% à 13,96 euros) et Crédit Agricole (+3,49% à 6,77 euros),

Renault montait de 4,36% à 16,70 euros. L'Etat français envisage de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros pour aider le groupe automobile.