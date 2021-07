La Bourse de Paris dans le rouge après les chiffres de la croissance chinoise

La Bourse de Paris évoluait en baisse de 0,56% jeudi peu après l'ouverture, les investisseurs limitant les prises de risque après la publication de chiffres montrant un ralentissement de la croissance en Chine.

A 09H30, l'indice vedette CAC 40 perdait 35,92 points à 6.521,75 points. La veille, il avait terminé stable.

La Chine a vu sa croissance s'essouffler au deuxième trimestre (+7,9% sur un an), alors que la consommation intérieure tarde à se remettre de l'épidémie et que le virus menace toujours l'économie mondiale. Par rapport au premier trimestre 2021 -- base de comparaison plus réaliste -- le produit intérieur brut (PIB) est en hausse de 1,3%.

Le moral des investisseurs est par ailleurs encore plombé par le spectre de l'inflation, les prix à la consommation et à la production ont atteint de nouveaux plus hauts en juin aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, le président la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'est employé à rassurer les investisseurs lors de son audition à la Chambre des représentants mercredi.

La très forte hausse des prix aux Etats-Unis suscite beaucoup d'inquiétudes, mais la situation devrait se stabiliser d'ici plusieurs mois, a affirmé Jerome Powell, qui a également assuré que la Fed "continuera à apporter un soutien puissant à l'économie jusqu'à ce que la reprise soit complète".

La Réserve fédérale a par ailleurs indiqué dans son dernier rapport que l'activité économique aux Etats-Unis "s'est encore renforcée" au début de l'été et affiche une croissance "robuste à modérée" mais que les prix n'ont pas fini d'augmenter.

Au Royaume-Uni, le marché de l'emploi s'améliore, avec un taux de chômage en baisse et un bond du nombre de salariés en juin, mais la reprise d'activité s'accompagne d'une explosion des postes vacants, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Les investisseurs prendront en outre connaissance de différentes statistiques américaines, dont les chiffres de la production industrielle en juin et des demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Carmat décolle

L'entreprise française Carmat bondissait de 11,74% à 24,75 euros, après avoir annoncé jeudi la première implantation humaine de son cœur artificiel total aux États-Unis dans le cadre d'une étude clinique.

Le secteur pétrolier vacille

Après la parution mercredi des chiffres de stocks américains montrant un affaiblissement de la demande d'essence, les cours du pétrole chutent.

Dans leur sillage, les valeurs du secteur pétrolier souffrent. TotalEnergies perdait 2,17% à 36,31 euros, TechnipFMC 2,95% à 6,77 euros et CGG 3,93% à 0,62 euros.