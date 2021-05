La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,27% vendredi, faisant fi des chiffres sur l'économie française moins bons que prévu à peine publiés, et restant focalisée sur un indicateur de l'inflation aux Etats-Unis attendu plus tard dans la journée.

A 09H00, l'indice CAC 40 prenait 17,41 points, à 6.453,12 points. La veille, il avait clôturé en hausse de 0,69% et atteint de nouveaux plus hauts en séance et de clôture.