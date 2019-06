La Bourse de Paris rebondit légèrement

La Bourse de Paris progressait de 0,16% jeudi matin, toujours indécise à la veille du sommet du G20 au Japon, qui cristallise les espoirs du marché de voir un apaisement des tensions commerciales sino-américaines après la rencontre Trump-Xi prévue samedi.

A 09H43, l'indice CAC 40 prenait 8,62 points à 5.509,34 points. La veille, il avait fini en recul de 0,25%.

"Les marchés évoluent toujours sans aucune visibilité. Même si les Etats-Unis et la Chine se laissent une chance et optent pour la reprise des négociations commerciales à l'issue de la rencontre entre les deux présidents samedi, un seul tweet de Donald Trump peut ensuite faire voler en éclats les anticipations" faites, a relevé dans une note Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Le président chinois Xi Jinping est arrivé jeudi à Osaka à la veille d'un G20 de toutes les divisions, dont il partagera la vedette avec un Donald Trump décidé à en découdre sur tous les fronts. La rencontre des deux hommes, prévue samedi, s'annonce comme le grand moment d'un sommet tumultueux, entre différends commerciaux, accrochages autour de l'Iran et frictions sur le climat.

Du côté des valeurs, Boiron cédait 0,14% à 36,50 euros. Le groupe français d'homéopathie a demandé jeudi la suspension de son cours de Bourse, après la fuite dans la presse de l'avis définitif de la Haute autorité de santé (HAS) sur l'évaluation du bénéfice médical des médicaments homéopathiques. La HAS a estimé que l'homéopathie ne devait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son efficacité n'est pas prouvée.

Le secteur bancaire reprenait des couleurs à la faveur d'une remontée des taux d'emprunt, à l'instar de Natixis (+2,65% à 3,52 euros), Société Générale (+2,32% à 22,27 euros), BNP Paribas (+1,63% à 41,84 euros).

Les valeurs des équipementiers et constructeurs automobiles restaient également bien orientées, sur fond d'espoirs d'un apaisement du conflit commercial entre Pékin et Washington. Valeo progressait de 2,37% à 28,93 euros, Faurecia de 1,74% à 40,41 euros, Peugeot de 1,50% à 21,63 euros et Renault de 1,39% à 55,26 euros.

En déplacement à Tokyo, le président Emmanuel Macron a rejeté l'idée d'une baisse de la participation de l'Etat dans Renault, estimant que cela n'avait rien à voir avec la crise que traverse actuellement l'alliance avec son partenaire japonais Nissan.