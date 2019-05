La Bourse de Paris hésite avant les pourparlers sino-américains

La Bourse de Paris se montrait hésitante mercredi matin (-0,03%) peu après l'ouverture, dans un contexte d'incertitudes sur l'issue des négociations commerciales avant une nouvelle phase délicate de pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis.

A 09H28, l'indice CAC 40 se repliait de 1,65 point à 5.394,10 points. La veille, la place parisienne avait terminé en net recul (-1,60%) à 5.395,75 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche la mise en œuvre, dès vendredi, d'une hausse des droits de douane sur 200 milliards d'importations chinoises, au moment où Washington et Pékin s'apprêtent à entamer une nouvelle phase délicate de négociations.

Seule consolation pour les marchés, qui s'étaient préparés à l'imminence d'un accord potentiel, Pékin a, malgré tout, confirmé que le vice-Premier ministre Liu He allait comme prévu diriger les tractations pour la partie chinoise, jeudi et vendredi à Washington.

Mais le négociateur en chef Robert Lighthizer a affirmé à des médias américains que les nouvelles sanctions seraient effectives à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi (04H01 GMT), sans dire si cela dépendait de l'issue des négociations.

Dans ce contexte, "les probabilités qu'il y ait un accord entre Washington et Pékin vendredi s'amenuisent de plus en plus", estiment les experts de Mirabaud Securities Genève.

L'excédent chinois avec les Etats-Unis, au cœur du différend entre les deux premières économies mondiales, est resté stable en avril à 21 milliards de dollars, contre 20,5 milliards de dollars le mois précédent.

L'excédent commercial du géant asiatique avec l'ensemble du monde a lui fondu de plus de moitié en avril par rapport au mois précédent (13,8 milliards de dollars contre 32,64 milliards en mars).

En zone euro, les investisseurs ont pu être rassérénés par une production industrielle allemande meilleure qu'attendu, en progression de 0,5% sur un mois en mars.

Le titre Air France-KLM cédait 1,65% à 9,08 euros après l'annonce de sources syndicales selon laquelle le plan de départs volontaires qui sera présenté le 13 mai par la direction d'Air France visera 465 suppressions de postes parmi son personnel au sol en France.