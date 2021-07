La Bourse de Paris en baisse de 0,59%

La Bourse de Paris repartait à la baisse (-0,59%) lundi matin, affectée par les déboires des Bourses chinoises après un nouveau tour de vis des autorités, dans un marché par ailleurs tourné vers la réunion de la Fed mardi et mercredi.

A 09H40, l'indice phare CAC 40 reculait de 38,94 points à 6.529,88 points. Vendredi, il avait terminé en nette hausse (+1,35%).

"Si les indices européens vont perdre un peu de terrain à l'ouverture en raison de la baisse de la Chine et de Hong Kong, la tendance de fond reste haussière après le rebond convaincant en Europe et les nouveaux records marqués à Wall Street ces derniers jours", observe Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Les Bourses chinoises baissaient nettement lundi - notamment celle de Hong Kong, qui chutait de plus de 3% -, pénalisées par un nouveau tour de vis de Pékin contre le secteur lucratif de l'éducation, après celui de la tech.

Dernier en date à faire les frais des mesures répressives de Pékin: le géant de l'internet Tencent, épinglé pour pratiques anticoncurrentielles.

"Cette semaine fera la part belle à la Réserve fédérale américaine (Fed), après la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière. Les publications de résultats seront également nombreuses de part et d'autre de l'Atlantique", complète M. Le Liboux.

L'inflation sera de nouveau au menu de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi. S'y ajouteront des interrogations sur le calendrier à venir de la réduction du soutien monétaire et les inquiétudes croissantes liées au variant Delta.

Si l'ensemble de ces facteurs de risque n'ont pas disparu de l'esprit des investisseurs, "le bénéfice du doute semble (les) faire pencher vers l'anticipation d'une reprise ralentie, plutôt que stoppée net, en grande partie grâce aux résultats d'entreprises qui dépassent les attentes", note pour sa part Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

Sur le front des indicateurs, sont attendus le baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour juillet en Allemagne, puis les ventes de maisons neuves en juin aux Etats-Unis.

Lagardère en queue du SBF 120

Le groupe reculait de 4,36% à 20,16 euros après que le parquet national financier (PNF) a, selon Le Monde, ouvert en avril une information judiciaire pour des soupçons d'achat de vote, d'abus de biens sociaux, de comptes inexacts et d'information fausse ou trompeuse dans l'affaire qui l'a opposé au fonds Amber Capital.

Lagardère - propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias dont la radio Europe 1 et l'hebdomadaire Paris Match - a contesté samedi "fermement tout achat de vote" et "toute infraction ou irrégularité mentionnée" dans l'article du Monde, publié vendredi.

Faurecia reprend son souffle

Le titre Faurecia cédait 0,35% à 39,43 euros après s'être redressé la semaine précédente. L'équipementier automobile a publié lundi un bénéfice net de 146 millions d'euros au premier semestre, malgré des résultats toujours freinés par la crise des semi-conducteurs.