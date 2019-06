La Bourse de Paris monte de 0,24%

La Bourse de Paris gagnait 0,24% mercredi matin, grâce à la progression de Wall Street la veille, sur fond de prudence dans un environnement lourd de tensions commerciales.

A 09H28, l'indice CAC 40 prenait 12,53 points à 5.280,79 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,51%.

"Plus Wall Street fera preuve de résistance, plus Donald Trump sera incité à durcir ses politiques protectionnistes, plus les conditions pour un retournement économique se mettront alors en place", a cependant averti Tangi Le Liboux, du courtier Aurel BGC.

Confortés par des propos du ministre chinois du Commerce laissant la porte ouverte au dialogue avec Washington, les marchés américains ont aussi profité mardi de propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, perçus comme un signe qu'elle est prête à baisser ses taux d'intérêts directeurs, si nécessaire.

La Fed surveille "l'impact que peuvent avoir les développements (dans le domaine de la guerre commerciale) sur les perspectives de croissance de l'économie américaine et, comme toujours, nous agirons de manière à soutenir l'expansion", a-t-il déclaré.

De son côté, la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance mondiale 2019 et 2020, invoquant les tensions commerciales, l'accroissement de la dette publique et un ralentissement plus marqué que prévu dans plusieurs économies avancées.

En matière de valeurs, Bourbon profitait (+18,54% à 2,11 euros) de l'annonce, par ses principaux créanciers, du dépôt d'une offre de restructuration financière impliquant la conversion de plus de la moitié de sa dette en capital, pour détenir 93% du groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière.

Le reste du secteur pétrolier était en revanche à la peine, à l'instar de TechnipFMC (-2,01% à 18,78 euros), CGG (-1,84% à 1,44 euro) ou encore Total (-0,78% à 46,85 euros).

Renault se repliait de 0,35% à 56,37 euros, alors que son conseil d'administration doit se réunir mercredi pour continuer d'étudier "avec intérêt" la proposition de fusion "entre égaux" formulée par le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA).

Euronext montait de 0,80% à 63,35 euros, après avoir indiqué mardi contrôler 61,4% du capital de la Bourse d'Oslo, et avoir levé avec succès 500 millions d'euros pour notamment financer cette acquisition.

CNP Assurances était à l'équilibre (+0,15% à 19,67 euros). Un nouveau pacte d'actionnaires est en discussions, entre La Banque Postale et le groupe bancaire mutualiste BPCE, selon ces derniers, qui veulent élargir leur partenariat dans la gestion d'actifs et préparer la naissance en 2020 du futur pôle public de bancassurance.

Fleury Michon perdait 3,51% à 38,50 euros, lesté par la prévision d'un recul de ses ventes et d'une perte opérationnelle au premier semestre, après des hausses de tarifs auprès de la grande distribution.