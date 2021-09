La Bourse de Paris sans direction, le luxe pèse encore

La Bourse de Paris évoluait autour de l'équilibre (-0,08%) mercredi, restant prudente et attentiste après les chiffres montrant une baisse de l'activité économique en Chine, qui lestait les valeurs du luxe.

Vers 09H30, l'indice vedette CAC 40 perdait 5,99 points à 6.646,98 points, au lendemain d'une baisse de 0,36%.

Les investisseurs restent sur leurs gardes quant à la reprise économique toujours fragile et soumise à de nombreuses pressions contradictoires, de ralentissement en raison de la pandémie mais aussi de surchauffe avec l'inflation.

Le Covid-19 pèse toujours sur l'activité, notamment en Chine: les ventes de détail ont connu en août leur plus faible progression depuis un an, avec une hausse de 2,5% alors que les analystes anticipaient un rythme de 7%.

"Les restrictions aux déplacements en raison du variant Delta, ainsi que les inondations, ont clairement pesé sur les dépenses des ménages chinois", commente Tangi le Liboux, analyste du courtier d'Aurel BGC.

De son côté, la production industrielle en Chine s'est affichée en août en hausse de 5,3% sur un an, mais ce rythme est là aussi inférieur au mois précédent (6,4%). En cours de séance, les investisseurs prendront connaissance des chiffres pour la production industrielle en zone euro et aux Etats-Unis.

Les investisseurs "sont confrontés au fait que l'économie mondiale ralentit un peu plus vite que prévu, de la Chine aux États-Unis et potentiellement en Europe", pointe aussi Sébastien Gally, de Nordea Investment.

Les marchés manquent de direction claire et n'en n'auront pas en l'absence "de visibilité à propos de la politique monétaire que pourrait suivre la Réserve fédérale américaine" dans une semaine, note Christopher Dembik, directeur stratégie et macroéconomie de Saxo Banque.

L'institution doit préciser la semaine prochaine la date du début de la baisse du soutien au marché via des rachats d'actifs, une politique qui a contribué au rebond des marchés depuis un an et demi.

Le luxe encore à la traîne

Le ralentissement de la consommation chinoise entraînait la baisse des valeurs du luxe, dépendantes de ce marché, lestant une nouvelle fois cette semaine toute la cote parisienne.

LVMH reculait de 1,93% à 634,40 euros, Kering de 1,94% à 646 euros et Hermès de 0,59% à 1.262 euros.

Carmat trouve ses premiers débouchés

L'entreprise française Carmat (+1,05% à 29 euros) a annoncé mercredi que son coeur artificiel avait été implanté sur six patients depuis juillet en Allemagne et en Italie, des opérations qui lui ont permis de générer ses deux premiers millions d'euros de chiffre d'affaires depuis son lancement en 2008.