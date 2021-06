La Bourse de Paris figée sur ses plus hauts niveaux

La Bourse de Paris restait figée sur sur ses plus hauts niveaux depuis septembre 2000 jeudi matin en attendant des statistiques américaines importantes concernant l'emploi et l'activité dans les services.

A 09H50, l'indice phare de la place parisienne cédait 6 points à 6.515,52 points. La veille, le CAC 40 avait terminé au-dessus des 6.500 points, un nouveau record annuel de clôture.

"En dépit de l’anxiété montante sur les pressions sur les prix, les marchés restent toujours plutôt calmes saluant le rebond économique et le flegmatique des banques centrales qui continuent à communiquer sur la poursuite de leur soutien pour encore un temps", observe Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

"Le vrai débat sur l’orientation de la politique monétaire n’a pas encore commencé, du moins à la Fed. Il n’empêche que la dernière livraison du Beige Book, montre une intensification des pressions sur les prix", poursuit-il.

Selon une enquête de la Réserve fédérale américaine (Fed) publiée mercredi, les difficultés à recruter limitent la reprise d'activité des entreprises et en incitent certaines à offrir des primes financières et des salaires plus élevés pour attirer les candidats.

Si les pénuries de main d’œuvre persistent aux Etats-Unis, les experts s'attendent à des pressions supplémentaires sur les salaires et donc sur les prix.

En attendant la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail américain, point fort de la semaine susceptible d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs s'intéresseront dès l'après-midi aux créations d'emplois dans le secteur privé pour mai (enquête ADP) et aux demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Orange dans le noir

L'action reculait de 0,66% à 10,49 euros. Le PDG Stéphane Richard a été convoqué au ministère de l'Intérieur pour donner des éclaircissements au gouvernement sur la panne qui a perturbé les numéros de secours dans toute la France pendant plusieurs heures mercredi soir, a annoncé jeudi Gérald Darmanin.

Nouveau service chez Casino

Le titre montait de 1,49% à 27,19 euros après l'annonce d'un nouveau service, fruit d'un partenariat avec le géant américain Amazon offrant aux membres Prime du géant américain "une sélection de plus de 9.000 références" disponibles en click and collect dans certains de ses magasins.

Réservations en hausse chez Pierre et Vacances

Le titre grappillait 0,17% à 11,52 euros alors que le numéro un européen des résidences de loisirs note une "forte hausse" des réservations tourisques depuis l'annonce du déconfinement.